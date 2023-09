Un problème majeur de sécurité de la chaîne d’approvisionnement commence à retenir davantage l’attention

Le Chips Act a injecté des milliards de dollars des contribuables dans l’industrie microélectronique. L’une des raisons qui justifient la création d’un plus grand nombre de circuits au niveau national est une plus grande cybersécurité et une plus grande garantie d’approvisionnement. Aujourd’hui, une sorte d’élément négligé de la chaîne d’approvisionnement en électronique retient l’attention du Congrès : les cartes sur lesquelles les puces sont montées. Pour plus, Conduite fédérale avec Tom Temin s’est entretenu avec le directeur exécutif de l’Printed Circuit Board Association of America, David Schild.

Tom Temin Et je suppose que nous avons parlé il y a plusieurs mois de la nécessité d’une chaîne d’approvisionnement et d’une cyber-assurance du substrat qui constitue l’épine dorsale de tout appareil électronique. Quel est le nouveau développement dans ce qui se passe à Capitol Hill ?

David Schild Beaucoup de progrès depuis notre dernière conversation en mars. Le président a désigné les cartes de circuits imprimés et les substrats de circuits intégrés comme une technologie fédérale critique en vertu de la Loi sur la production de défense. Comme vous le savez probablement, on a beaucoup entendu parler de cette loi ces dernières années. Nous l’avons utilisé pendant la COVID pour rendre les ventilateurs beaucoup plus rapides. Cette désignation est très importante car elle élimine beaucoup de formalités administratives et permet au gouvernement d’agir beaucoup plus rapidement pour acquérir des cartes de circuits imprimés et des substrats de circuits intégrés fabriqués aux États-Unis. C’est donc un énorme progrès. Il se passe également beaucoup de choses à Capitol Hill. La loi sur l’autorisation de la défense nationale pousse une fois de plus le Pentagone à sécuriser ses chaînes d’approvisionnement en microélectronique, en particulier dans le domaine commercial standard, ce qui est très important. Et puis nous avons une législation autonome, une sorte de notre version de la loi CHIPS, qui va de l’avant pour, espérons-le, consolider cette industrie critique. Et comme on dit, les puces ne flottent pas, tous ces merveilleux semi-conducteurs que nous allons fabriquer aux États-Unis ont besoin de circuits intégrés, de substrats et de cartes pour faire leur travail. Nous pensons que nous devrions créer l’ensemble de la pile technologique ici même en Amérique.

Tom Temin Et il y a un facteur de cybersécurité à cela. Est-ce juste de le dire ? Parce que quelque chose pourrait être intégré dans un circuit imprimé. Ce ne sont pas des structures simples, elles sont multicouches et il existe une interconnexion entre les couches. Quelqu’un pourrait même insérer une petite puce dans un circuit imprimé. J’imagine.

David Schild Le fait que nous disposions d’une chaîne d’approvisionnement fiable en matière de microélectronique est un sujet de grande préoccupation pour les responsables de l’ensemble de l’establishment de la sécurité nationale. Et bien sûr, à mesure que nous développons de plus en plus de production, de recherche, de développement et d’innovation à l’étranger, je pense que cela introduit un risque que nous ne tolérerions pas autrement dans nos chaînes d’approvisionnement. Et donc, oui, pouvoir dire que nous savons où ces choses sont fabriquées, nous savons qui fait la fabrication, c’est certainement important pour quiconque participe à une acquisition fédérale.

Tom Temin Je pense que, vous savez, d’un simple point de vue physique, quelqu’un pourrait ajouter une trace qui ne figurait pas dans la conception originale, ce qui pourrait créer une porte dérobée à surveiller. Il existe toutes sortes de façons d’accéder à ce qui se passe dans un circuit, autres que de simplement le pirater à partir du signal émis. Et donc, si vous pouviez ajuster ce signal de sortie à l’insu de la personne qui a construit la carte, qui a construit le circuit dans ces systèmes embarqués, vous pourriez alors faire beaucoup de dégâts sur le front cybernétique.

David Schild Les tableaux sont des éléments technologiques hautement sophistiqués, loin d’être de simples supports en plastique vert. Vous parlez d’un stratifié complexe de verre tissé, de métaux précieux comme l’or, le cuivre, et certainement d’un certain nombre de formulations chimiques spécialisées. Et il y a beaucoup d’ingénierie à un très petit niveau nanométrique, même pour la production. Vous avez donc tout à fait raison. Il serait difficile d’examiner une carte et de dire avec certitude que nous savons que c’est quelque chose de sûr pour l’utilisateur final, et c’est encore une fois la raison pour laquelle nous voulons reprendre la production. Nous sommes tombés du précipice par rapport à ce que nous étions auparavant. Autrefois, 30 % des circuits imprimés étaient fabriqués aux États-Unis. Cela représentait 2 200 entreprises. Aujourd’hui, il s’agit de moins de 150 entreprises, ce qui représente seulement 4 % de la part de marché mondiale. Ainsi, les États-Unis qui ont inventé cette technologie n’en possèdent plus la production ni ne contrôlent même un pourcentage important du portefeuille.

Tom Temin Et il y a des circuits imprimés dans leurs circuits imprimés. Je veux dire, la carte principale d’un routeur haut de gamme, par exemple, vous savez, est une pièce extrêmement compliquée. Mais il y a aussi les circuits imprimés qui entrent peut-être dans une aide auditive, une petite chose avec seulement quelques couches et, vous savez, une puce dessus, ce genre de chose. La question est donc de savoir quelle est la répartition par technologie d’origine de fabrication ?

David Schild C’est donc un excellent point. Tout, des F-150 aux F-35, aura un circuit imprimé. Absolument. Si l’électricité y circule aujourd’hui et, vous savez, vos auditeurs peuvent regarder autour de leur maison ou de leur bureau et les circuits imprimés sont partout. Il s’agit d’un élément technologique omniprésent. Mais nous ne faisons certainement pas pression pour que le gouvernement fédéral ramène les planches que l’on trouve à très grande échelle dans les lave-vaisselle, les ouvre-portes de garage et les thermostats sur le marché commercial. Les technologies les plus simples resteront dans la production à l’étranger. Les forces du marché y ont veillé. Mais nous pensons que dans les domaines de haute technologie comme le secteur bancaire, les infrastructures critiques, certainement le réseau énergétique, les dispositifs médicaux, ce sont certainement des domaines, je pense, où nous devons avoir plus de production aux États-Unis. Et vous pensez à tout ce qui, en dehors des applications de défense traditionnelles, dépend d’une microélectronique fiable, n’est-ce pas ? La capacité pour nous d’effectuer nos opérations bancaires, la capacité pour que les lumières restent allumées. Certes, tout ce qui se passe en matière de décarbonisation, les chargeurs de véhicules électriques, les véhicules électriques, tout cela dépend des PCB et des substrats. Je pense qu’il est logique de savoir que nous contrôlons une partie importante de cette chaîne d’approvisionnement.

Tom Temin Et d’ailleurs, les portes de garage sont également disponibles sur Internet ces jours-ci. Nous parlons avec David Schild. Il est directeur exécutif de l’Printed Circuit Board Association of America et pour l’armée ou toute personne ou sous-traitant, vous savez, qui possède des circuits critiques, il existe un autre cyber-danger. Et c’est si la carte est non seulement fabriquée mais aussi expédiée à l’étranger dans la situation finale d’assemblage de production, le matériel de soudage à la vague, cela signifie que les circuits critiques eux-mêmes doivent être expédiés là où les cartes sont assemblées et revenir, ce qui est une autre vulnérabilité. .

David Schild Oui, la résilience de la chaîne d’approvisionnement a fait l’objet de beaucoup d’attention ces derniers temps, tout comme cette idée de réduction des risques et de découplage de l’approvisionnement étranger. Et vous avez vu tout au long de la Loi sur l’autorisation de la défense nationale de nombreux termes parlant de prévention de la propriété étrangère ainsi que du contrôle et de l’influence sur nos chaînes d’approvisionnement critiques. Si vous dites que nous allons fabriquer de nouveaux semi-conducteurs dans des endroits comme l’Ohio et l’Arizona, je ne pense pas que la vision soit que ces produits devront ensuite être expédiés à travers un océan pour la prochaine partie de l’écosystème, la prochaine partie de la pile, pour ensuite revenir aux États-Unis, peut-être pour l’assemblage final et sur les étagères des magasins ou des utilisateurs finaux. Je pense que ce n’est pas la vision recherchée par l’administration et le Congrès. Nœuds de fabrication, pôles régionaux. C’est ce dont vous entendez parler le secrétaire Raimondo. Je pense que c’est vraiment l’avenir.

Tom Temin D’accord. Et puis il y a un projet de loi qui a été présenté à la Chambre à plusieurs reprises maintenant. Votre facture est de retour. Elle s’appelle HR 3249, Protection des circuits imprimés et des substrats. Quel en est le soutien et quelles sont les chances réelles que quelque chose se produise au cours de cette session ? Parce que, vous savez, ils ont encore quelques autres choses à faire avant cela.

David Schild C’est une période difficile pour quiconque tente de faire avancer la politique à Washington. Mais je dirai que je pense que le vent est dans notre dos en ce qui concerne l’attention du Congrès sur la nécessité de faire plus de choses ici en Amérique et certainement de faire face à la menace croissante qui existe du point de vue de la sécurité nationale. La Loi sur les BPC se concentre essentiellement sur deux choses : un soutien direct à notre industrie. De la même manière que la loi CHIPS a soutenu l’industrie des semi-conducteurs afin que nous puissions embaucher de nouveaux travailleurs, afin que nous puissions inaugurer de nouvelles installations grâce aux outils critiques nécessaires à la production de PCB. Je pense que, plus important encore, un crédit d’impôt pour les personnes qui achètent des circuits imprimés accomplit ce que tant de vice-présidents des opérations ou de responsables de la chaîne d’approvisionnement souhaitent faire en ce moment. Ils souhaitent diversifier leurs chaînes d’approvisionnement. Ils veulent réduire les risques. Ils veulent peut-être atténuer leur dépendance à l’égard de l’Asie. Mais comment y parvenir lorsque les résultats financiers ne soutiennent pas ces mesures ? Un crédit d’impôt pour dire que lorsque vous achetez des produits américains, nous allons ramener ces coûts dans une position concurrentielle. Nous pensons que cela crée le signal de demande nécessaire pour véritablement stimuler une poussée manufacturière.

Tom Temin Et à quel point notre fabrication de panneaux haut de gamme demande beaucoup de travail. Je veux dire, une grande partie de cela est automatisée, ce qui signifie que plus les choses sont automatisées, moins elles ont besoin de l’être en Chine ou en Asie du Sud-Est.

David Schild L’automatisation fait de plus en plus partie de notre activité. Mais je peux vous dire que si vous traversez une usine de PCB, c’est un mélange très fascinant de fabrication old school et new school. Vous voyez de nombreux processus chimiques pour effectuer le travail de gravure afin de superposer et de plaquer le cuivre dont nous avons bien sûr besoin pour fabriquer des PCB. Et en même temps, vous avez des salles blanches et des gens et, vous savez, les costumes de lapin qui font, vous savez, un travail très petit et très précis pour établir des chemins critiques et faire fonctionner les conseils d’administration. Et je suis très heureux que vous parliez de cela, car j’étais récemment dans un établissement et nous avons des techniciens formés qui effectuent des inspections visuelles de ces cartes, car nous ne pouvons pas encore apprendre à un ordinateur ou à une caméra à nous assurer que ces connexions sont fiables. de la même manière qu’un technicien hautement qualifié en œil humain peut effectuer ce travail. Il y a donc toujours une main-d’œuvre très impliquée, très instruite et qualifiée, impliquée dans ce processus. Et donc nous pensons du point de vue de l’emploi, bien sûr, vous savez, de la même manière que les usines de semi-conducteurs vont conduire à un grand développement économique. Nous sommes prêts à envoyer des milliers de personnes travailler à la fabrication de PCB.