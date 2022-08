Un problème de robot retarde l’enlèvement du combustible de la centrale nucléaire de Fukushima

TOKYO (AP) – L’exploitant de la centrale nucléaire détruite de Fukushima a déclaré jeudi qu’il reportait encore le début du retrait du combustible fondu hautement radioactif de ses réacteurs endommagés en raison de retards dans le développement d’un bras robotique télécommandé.

Tokyo Electric Power Company Holdings avait initialement prévu de commencer à retirer le combustible fondu du réacteur de l’unité 2 de la centrale de Fukushima Daiichi l’année dernière, 10 ans après la catastrophe déclenchée par un tremblement de terre et un tsunami massifs le 11 mars 2011.

Ce plan a été reporté à plus tard cette année, et sera maintenant reporté jusqu’à l’automne prochain environ en raison de travaux supplémentaires nécessaires pour améliorer les performances du bras robotique, a déclaré TEPCO.

Le bras géant, développé conjointement par le britannique Veolia Nuclear Solutions et le japonais Mitsubishi Heavy Industries, a été transporté au Japon et est en cours de réglage dans une installation d’essai au sud de la centrale de Fukushima.

Le retard n’affectera pas le démantèlement global de la centrale, qui devrait prendre 30 à 40 ans, a déclaré TEPCO. Les experts ont déclaré que l’objectif d’achèvement était trop optimiste.

Au cours de l’accident, environ 880 tonnes de combustible nucléaire hautement radioactif dans les trois réacteurs endommagés ont fondu et sont tombées au fond de leurs enceintes de confinement primaires, où elles ont durci, très probablement mélangées à des parties cassées du réacteur et de la fondation en béton. Son retrait est de loin le défi le plus difficile du processus de démantèlement.

TEPCO a progressé ces dernières années dans l’évaluation de l’état du combustible dans les réacteurs en envoyant des robots télécommandés à l’intérieur des enceintes de confinement primaire. Mais les données et les images fournies par les sondes sont encore partielles, et les experts disent qu’il est trop tôt pour imaginer quand ou comment le nettoyage se terminera.

Le besoin continu de refroidir le combustible restant dans les réacteurs a entraîné des quantités massives d’eau de refroidissement usée traitée mais toujours radioactive qui est stockée dans environ 1 000 réservoirs sur le terrain de la centrale.

Le gouvernement a annoncé un plan visant à commencer à rejeter l’eau stockée dans la mer après un traitement et une dilution supplémentaires au printemps 2023, un plan qui a été farouchement opposé par les résidents locaux, la communauté des pêcheurs et les pays voisins.

Mari Yamaguchi, Associated Press