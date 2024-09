Un problème de conduite d’eau inonde le quartier de Dorchester et interrompt le service de métro

Le service ferroviaire sur une section de la Red Line a été rétabli mercredi après qu’un problème avec une conduite d’eau principale à Dorchester a provoqué d’importantes inondations près de la station Ashmont MBTA. Le problème s’est produit mardi soir à Ashmont Street et Dorchester Avenue et a provoqué environ 5 à 6 pouces d’eau se précipitant dans les rues. Tom Bagley, porte-parole de la Boston Water & Sewer Commission, a déclaré que l’incident n’était pas techniquement une rupture de conduite d’eau principale mais plutôt une défaillance du joint coudé du tuyau. « Ce n’est en fait pas une rupture… c’est un coude qui a lâché, donc ce n’est pas considéré comme une rupture », a déclaré Bagley. Malgré les inondations, la plupart des commerces à proximité sont restés ouverts. Les équipes ont travaillé toute la nuit pour remédier à l’inondation, qui a forcé l’arrêt du service de métro sur la Red Line entre les stations Ashmont et JFK/UMass. Des navettes ont remplacé le service entre Ashmont et JFK/UMass pendant que le service d’électricité effectuait des réparations. « Le service d’électricité a terminé les réparations et le service a repris avec des retards entre Ashmont et JFK/UMass », a annoncé la MBTA juste avant 7h30. Les résidents ont signalé de l’eau rouillée dans la région, ce qui, selon Bagley, n’est pas inhabituel compte tenu des circonstances. Les équipes travaillent à résoudre le problème et, si nécessaire, peuvent placer les clients concernés sur un système de dérivation d’eau temporaire pour rétablir le service. L’inondation s’est produite à l’intersection d’Ashmont Street et de Dorchester Avenue, où National Grid effectuait des travaux de tranchée.

