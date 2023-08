Un problème d’avion laisse le ministre allemand coincé à Abu Dhabi, le dernier d’une série de problèmes d’avions gouvernementaux

La ministre allemande des Affaires étrangères était bloquée à Abou Dhabi lundi après qu’un problème technique sur son avion gouvernemental – le dernier d’une série d’incidents de ce type – l’a contraint à retourner à l’aéroport plutôt que de continuer vers l’Australie.

La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock devait arriver à Canberra lundi soir au début d’une visite en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Fidji. Mais son Airbus A340 de l’armée de l’air allemande a dû retourner à Abu Dhabi après un arrêt de ravitaillement en raison « d’un problème mécanique avec les volets d’atterrissage », a écrit le porte-parole du ministère Sebastian Fischer sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Le pilote a remarqué le problème quelques minutes après le décollage de l’avion d’Abu Dhabi, et l’avion a atterri en toute sécurité deux heures plus tard après avoir largué quelque 80 tonnes de carburant, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

L’armée de l’air allemande a posté sur X qu’elle « travaillait à haute pression » pour permettre à la délégation de poursuivre son voyage.

C’était le dernier d’une série de problèmes avec les avions du gouvernement allemand, dont certains vieillissent, qui ont affecté divers hauts fonctionnaires. En mai, Baerbock a dû prolonger d’une journée un voyage dans la région du golfe Persique en raison d’un pneu endommagé sur un avion alors qu’elle se trouvait au Qatar.

L’avion que Baerbock utilisait pour son vol vers l’Australie a été impliqué dans un incident en 2018 qui a entraîné le départ retardé de la chancelière Angela Merkel et du ministre des Finances de l’époque, Olaf Scholz, vers un sommet du Groupe des 20 en Argentine sur un vol commercial.

Dans ce cas, une boîte de distribution électrique est tombée en panne, affectant le système radio et un système de carburant et signifiant que l’avion ne pouvait pas vider le carburant. Il a fait demi-tour et a atterri à l’aéroport de Cologne-Bonn avec à son bord la majeure partie du carburant pour le vol transatlantique prévu.

Le gouvernement a depuis commandé trois nouveaux A350, dont deux sont déjà en service.