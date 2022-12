Un problème avec les séries éliminatoires – Shaw Local

Pour l’éditeur:

J’ai regardé un certain nombre de matchs de football du championnat d’État ce week-end. C’est formidable que les enfants soient à la télévision et leur jeu en tant que sophomores, juniors et seniors était impressionnant. J’ai encore un problème avec les playoffs. La ligue catholique de Chicago a de nouveau été dominante. Pourquoi cela me dérange-t-il ?

Des écoles telles que Peoria, Batavia et Lincoln-Way East comptent sur des enfants qui vivent dans un district prescrit. Il faut vivre à Batavia pour jouer pour les Bulldogs.

Loyola, Mt. Carmel et Nazareth attirent des joueurs de partout. Ces enfants sont très bons, mais ils ne vivent pas tous à Willmette pour jouer pour les Ramblers. Le bassin de joueurs dans lequel ils puisent est vaste et ne se limite pas à une limite de district scolaire spécifique. Les enfants veulent jouer pour un championnat d’état. Je ne les blâme pas, et leurs chances sont bien plus grandes de jouer pour les gagnants pérennes est une voie vers le ballon universitaire.

Les enfants de Lincoln-Way ou Peoria peuvent-ils gagner des opportunités universitaires? Bien sûr, ils le peuvent, mais les chances qu’ils jouent pour un titre d’État sont faibles. Il ne semble tout simplement pas que le terrain de jeu soit sur un pied d’égalité. Cela ne changera pas, mais il semble y avoir une autre façon de mettre en place les séries éliminatoires. Peut-être qu’un championnat d’État catholique semblerait être une meilleure façon de gérer les choses.

Don Lass

Oswego