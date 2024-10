Un pro populaire reçoit une rare pénalité de 4 coups. Sa réponse était attachante

Joel Dahmen a été pénalisé de quatre tirs pour avoir eu 15 clubs dans le sac jeudi. Tournée de la PGA

Alors que Joel Dahmen se dirigeait vers le 4e tee jeudi lors de la première ronde de l’Omnium Shriners pour enfants, quelque chose n’allait pas dans son sac de golf.

« Nous sommes arrivés au 4 tee et j’ai attrapé une eau et je me suis dirigé vers mon sac et j’ai vu un fer 4 qui était au mauvais endroit et nos affaires sont toujours au bon endroit », a déclaré Dahmen après sa ronde. « Ce n’était pas au bon endroit. »

La raison pour laquelle le fer 4 n’était pas au bon endroit ? Ce n’était pas du tout censé être là.

Dahmen a été pénalisé de quatre coups jeudi pour avoir 15 clubs dans son sac, un de plus que la limite légale de 14 selon les règles du golf. La pénalité de quatre coups (appliquée comme deux pénalités de deux coups sur les deux premiers trous) a transformé son premier tour 1 sur 72 en un 76 sur cinq, ce qui l’a laissé à la 131e place sur 132 joueurs au premier tour. a été suspendu en raison de l’obscurité jeudi soir (et retardé vendredi matin en raison de vents violents).

Le professionnel vétéran, qui a développé un large public après avoir été présenté dans les deux premières saisons de la série documentaire PGA Tour de Netflix « Full Swing » et qui était ouvert sur ses difficultés de vie et de carrière dans la série, était toujours après le tour confus quant à la façon dont les 4 supplémentaires -Le fer s’est retrouvé dans son sac.

Mais néanmoins, il a reconnu son erreur et ne l’a refilée à personne, y compris à son cadet Geno Bonnalie.

« Cela ne m’est jamais arrivé auparavant », a-t-il déclaré. « Je voyage avec 15, 16 clubs. Je pense que la plupart des gens ici le font en fonction des conditions et des cours. Vous savez, je voyage ici depuis longtemps et cela ne s’est jamais produit auparavant. J’aimerais blâmer Geno. Ce serait la chose la plus facile à faire. Ce n’est pas sa faute non plus. J’ai joué mardi et mercredi ici. Nous ne l’avons pas vu là-dedans.

« Pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment c’est arrivé là. C’est nul.

« C’est un de ces trucs bizarres », a-t-il ajouté plus tard. «J’ai un Clif Bar qui a probablement deux mois là-dedans. Comme s’il y avait probablement une banane qui pourrissait dans ce sac de golf. Il y a toutes sortes de conneries. Il est généralement assez facile de trouver un club supplémentaire, et malheureusement, nous ne l’avons pas fait aujourd’hui.

Le penalty n’aurait pas pu tomber à un pire moment non plus pour Dahmen. Après une année de carrière en 2020 au cours de laquelle il a terminé 38e de la FedEx Cup puis remporté sa première victoire sur le PGA Tour en 2021, son classement officiel mondial du golf a progressivement diminué jusqu’à 229e, son pire depuis 2017, sa année de recrue sur le PGA Tour.

Au début de la semaine, il était 124e sur la liste des points de la FedEx Cup Fall, ce qui signifie qu’il a besoin de bons résultats lors des cinq derniers événements de la saison pour assurer sa place parmi les 125 premiers et conserver son statut à temps plein sur le PGA Tour.

À la suite de la suspension du jeu, Dahmen devait perdre encore quatre places au 128e rang.

Lorsqu’il s’est rendu compte que le club supplémentaire était dans son sac, il a déclaré qu’il connaissait la règle, mais il a quand même appelé un responsable des règles pour « tout confirmer ».

« C’est un de ces règles bizarres qui vous collent à la peau », a-t-il déclaré à propos de la règle. « Cela arrive peut-être une fois par an. Je me souviens qu’Ian Woosnam l’a fait il y a longtemps au British Open, alors qu’il était en tête.

« Je savais que c’était un maximum de quatre, mais j’ai appelé un responsable des règles juste pour tout confirmer, j’ai remis le club et j’ai joué avec 14 pour le reste du temps. »

En 2001, Ian Woosnam était à égalité en tête avant la ronde finale de l’Open Championship lorsque lui et son caddy ont découvert qu’il avait deux drivers dans le sac sur le deuxième tee, le plaçant au-dessus de la limite des 14 clubs. Une partie du problème était que Royal Lytham et St. Annes, l’hôte de cette année-là, ont commencé avec un par-3, ce qui signifie que Woosnam n’a pas cherché de driver dans son sac avant le deuxième trou.

Là, il n’a écopé que d’une pénalité de deux coups puisqu’il a découvert et retiré le 15e club avant de jouer le deuxième trou. À Vegas, Dahmen s’est vu infliger une pénalité de quatre tirs, le maximum autorisé en cas d’infraction. Règle 4.1b. La règle stipule : « Le joueur encourt la pénalité générale (deux coups de pénalité) pour chaque trou où une infraction s’est produite, avec un maximum de quatre coups de pénalité dans le tour (en ajoutant deux coups de pénalité à chacun des deux premiers trous où une infraction s’est produite). ).

Selon la règle, l’infraction est déterminée comme s’étant produite lorsque le joueur en a pris conscience. Depuis que Dahmen s’est rendu compte de l’infraction au 4ème trou, il a écopé de la pénalité maximale.

À ce moment-là, Dahmen a déclaré : « Il y a peut-être eu quelques injures », mais il a ensuite réfléchi à la situation dans son ensemble.

«Beaucoup de gens m’ont soutenu aujourd’hui et ont aidé notre fondation familiale», a-t-il expliqué. « C’était un de ces moments où vous voulez perdre la tête et vous voulez vous mettre en colère, être en colère contre vous-même, être en colère contre Geno, être en colère contre le monde.

« Mais vous regardez autour de vous et les gens donnent beaucoup d’argent à notre fondation et la vie n’est pas si mauvaise. C’est une erreur. Cela va arriver. Malheureusement, cela s’est produit à ce moment-là.

« Mais, oui, j’en ai juste enlevé un au milieu après ça et j’ai eu beaucoup de putts pour birdies ; nous ne les avons tout simplement pas fabriqués aujourd’hui. Ouais, un de ceux où tu vis et apprends. Geno se sent très mal. Je me sens mal. Nous allons jouer demain matin et essayer de faire un tas de birdies.

Dahmen aurait eu du pain sur la planche au deuxième tour. Depuis la suspension du jeu au premier tour, la ligne de coupe était de 2 sous pour les Shriners, les projections de DataGolf donnant plus de 60 % de chances de passer à trois ou quatre sous. après le deuxième tour.

Peu de temps avant que le deuxième tour ne commence finalement à 10 h 55, heure du Pacifique, Dahmen s’est retiré de l’événement.