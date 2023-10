Un prix Nobel candidat à la présidence de la RDC

En 2012, le Dr Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel, a été attaqué par des hommes armés – une conséquence, selon lui, de ses critiques sur la politique du gouvernement de la République démocratique du Congo en matière de violence sexiste.

Attention : cet article contient des détails qui pourraient déranger certains lecteurs.

Une décennie plus tard, vivant sous la protection des soldats de maintien de la paix de l’ONU, le Dr Mukwege a lancé un nouveau défi aux dirigeants du pays. Il se présentera aux élections présidentielles prévues en décembre, a-t-il annoncé lundi.

Connu sous le nom de « Dr Miracle », cet homme de 63 ans est devenu célèbre dans le monde entier pour avoir pratiqué la chirurgie reconstructive sur des femmes violées dans l’est du pays déchiré par la guerre. Son hôpital a jusqu’à présent traité plus de 50 000 survivants de violences sexuelles, tandis qu’il s’est imposé comme l’un des plus grands experts mondiaux dans son domaine.

Le Dr Mukwege est né en 1955 à Bukavu, une ville de l’est de la République démocratique du Congo. Après de nombreuses visites chez les malades de la communauté avec son père pasteur, il décide de devenir médecin.

Il a commencé sa formation dans une école de médecine de l’autre côté de la frontière au Burundi, puis a étudié la gynécologie et l’obstétrique à l’Université d’Angers en France.

En 1998, il ouvre une clinique dans sa ville natale. Le médecin a conçu l’hôpital de Panzi comme étant destiné à la santé maternelle, avec son équipe traitant les nouvelles mères ou les femmes enceintes. Cependant, lorsque la guerre a éclaté, de plus en plus de femmes se sont présentées à la clinique avec d’horribles blessures causées par les violences sexuelles commises par divers groupes armés.

En 2013, le Dr Mukwege a déclaré à la BBC que le viol dans l’est de la République démocratique du Congo était fait partie d’une « stratégie » visant à éloigner les communautés de leurs terres et de leurs ressources.

Depuis trois décennies, la région est ravagée par un conflit, avec de nombreux groupes armés se battant pour l’or et d’autres ressources précieuses.

Différentes milices ont été accusées d’avoir commis des viols aveugles : des dizaines de milliers de femmes auraient été attaquées au cours du conflit, a rapporté Amnesty International.

M. Mukwege a raconté à la BBC sa première expérience de traitement d’une femme qui avait été violée et mutilée par des hommes armés.

« Après avoir été violée, des balles ont été tirées dans ses parties génitales et ses cuisses », a déclaré le Dr Mukwege à propos de la première survivante d’un viol venue à sa clinique. « Le véritable choc est survenu trois mois plus tard. Quarante-cinq femmes sont venues nous voir avec la même histoire. »

Avec ses collègues, le Dr Mukwege a depuis soigné des dizaines de milliers de victimes et est devenu « le principal spécialiste mondial du traitement des violences sexuelles en temps de guerre », selon le prix Nobel.

Le Dr Mukwege avait prévu que son hôpital soigne les femmes enceintes

L’hôpital de Panzi soigne désormais plus de 3 500 femmes par an. Outre un traitement médical, les survivantes de violences sexuelles peuvent également accéder à une aide psychologique et juridique.

En 2012, dans un discours à l’ONU, le Dr Mukwege a critiqué le gouvernement du président Joseph Kabila et d’autres pays pour ne pas en faire assez pour mettre fin à ce qu’il a appelé « une guerre injuste qui a utilisé la violence contre les femmes et le viol comme stratégie de guerre ».

Le mois suivant, il a été pris pour cible par des hommes armés qui sont entrés par effraction chez lui et ont brièvement retenu ses filles en otage.

Selon le site Internet de son organisation, son ami de confiance et agent de sécurité a été tué lors de l’attaque.

Il a ensuite fui avec sa famille en Suède, puis en Belgique.

Suite à une campagne menée par des femmes locales qui ont collecté des fonds pour payer son billet, il est rentré chez lui au bout d’un an.

« Après ce geste, je ne pouvais pas vraiment dire non. Et puis, je suis moi-même déterminé à contribuer à lutter contre ces atrocités, cette violence », a-t-il déclaré à la BBC.

Depuis son retour en RD Congo, le Dr Mukwege vit dans son hôpital, sous la protection permanente des soldats de la paix de l’ONU.

Il a reçu le Prix des droits de l’homme des Nations Unies, a été nommé parmi les 100 personnalités les plus influentes du magazine TIME et a remporté le prix Nobel de la paix en 2018.

Le Dr Mukwege a déclaré au comité Nobel qu’il se trouvait dans la salle d’opération lorsque la nouvelle de l’attribution du prix est tombée.

Des foules se sont rassemblées à l’hôpital, applaudissant et hululant pour célébrer.

Bien qu’il soit nouveau en politique, le Dr Mukwege a souvent plaidé sur la scène internationale en faveur de la paix en RDC.

L’année dernière, il a appelé à des sanctions des Nations Unies contre le Rwanda pour son soutien présumé à le mouvement rebelle M23 dans l’est de la RD Congo, dont la résurgence a conduit à des affrontements sanglants et au déplacement de centaines de milliers de personnes. Le Rwanda nie ces accusations.

Malgré sa notoriété internationale, les analystes ont mis en doute la capacité du médecin à perturber la politique congolaise, le qualifiant d' »étranger ».

Mais bien qu’il ne soit pas un homme politique, il est célébré en RDC comme un éminent gynécologue et philanthrope doté d’un sens de la politique locale. Les membres du public ont contribué à sa campagne à hauteur de plus de 150 millions de francs congolais (60 000 dollars ; 50 000 livres sterling), même si cela n’ira pas loin dans un pays de la taille de l’Europe occidentale.

Le médecin pionnier espère que sa réputation et ses actes humanitaires influenceront les électeurs désespérés d’une bonne gouvernance après plus d’un siècle d’exploitation par une succession de dirigeants remontant à l’époque coloniale.

Reportage supplémentaire de Cyuzuzo Samba de BBC Great Lakes