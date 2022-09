Un PRISONNIER retrouvé mort dans sa cellule avait été obligé d’écouter la chanson pour enfants “Baby Shark” pendant des heures.

John Basco, 48 ans, a été retrouvé inconscient dans sa cellule du centre de détention du comté d’Oklahoma après avoir allégué qu’il avait été torturé contre un groupe de gardiens de prison.

John Basco a été retrouvé inconscient dans sa cellule de prison Crédit : AP

Il poursuivait la prison pour lui avoir fait écouter Baby Shark Crédit : YouTube

Il faisait partie d’un groupe de détenus poursuivant le comté pour avoir été menotté à un mur et forcé d’écouter “Baby Shark” en boucle pendant des heures.

Deux agents pénitentiaires ont été licenciés et un a pris sa retraite en relation avec l’incident et tous trois font face à des accusations criminelles.

L’avocat de Basco, Cameron Spradling, a déclaré à The Oklahoman qu’il trouvait les circonstances entourant la mort de Basco « troublantes ».

“Je suis vraiment gêné par cela”, a déclaré Spradling.

“L’une des victimes du ‘Baby Shark’ est décédée dans les trois jours suivant son arrivée à la prison.

« Comment cela se passe-t-il ?

« Le procureur de district David Prater vient de perdre l’un de ses témoins pour le prochain procès pénal. Pour moi, celui-ci ne passe pas le test de l’odeur.

Basco et trois autres détenus affirment qu’ils ont été obligés de rester debout pendant de longues périodes alors qu’ils se tenaient debout, les mains menottées derrière eux à un mur en novembre et décembre 2019.

Les détenus ont été soumis à la punition dans une salle où les prisonniers rencontrent des avocats.

Leurs avocats ont décrit les incidents comme des “événements de torture”.

Basco a été déclaré mort après que les employés de la prison ont commencé à sauver des vies après avoir été retrouvé juste avant 4 heures du matin dimanche matin.

Il avait été incarcéré jeudi pour trafic de drogue.

La prison a déclaré qu’il n’y avait aucun signe évident d’acte criminel et que les enquêteurs examineraient la possibilité d’une surdose de drogue.

Les dossiers de la prison de l’Oklahoma montrent que Basco avait une longue histoire de condamnations pénales dans le comté de l’Oklahoma remontant au milieu des années 1990, principalement pour des crimes liés à la drogue, aux biens et aux armes à feu.

Il a été condamné à 10 ans de prison pour une condamnation pour meurtre au deuxième degré en 2000 et a été libéré en 2007, selon les archives.

Plus tôt cette année, Baby Shark est devenu la première vidéo à dépasser les 10 milliards de vues sur YouTube.

La chanson a simplement commencé comme une vidéo innocente à chanter sur la chaîne Pingfong.

Pingfong compte plus de 10 millions d’abonnés et publie régulièrement des chansons pour les enfants, avec des animations colorées et intéressantes pour aider à l’éducation et au développement de la parole.

Bien que toutes leurs vidéos fonctionnent bien, aucune n’a gagné en vitalité comme la vidéo Baby Shark Dance.