Un prisonnier irano-américain à Téhéran entame une grève de la faim

L’administration Biden a souligné que le rapatriement des Américains injustement détenus à l’étranger est une priorité absolue qu’il considère « tous les jours ». Mais l’influence des États-Unis pour pousser l’Iran à conclure un accord a été limitée car les relations entre les deux pays sont devenues plus tendues.

“Jour après jour, j’ignore la douleur intense que je porte toujours avec moi et je fais de mon mieux pour combattre cette grave injustice”, a écrit M. Namazi dans la lettre, qui a été partagée par son avocat, Jared Genser. “Tout ce que je veux, monsieur, c’est une minute de votre temps pendant les sept prochains jours consacrée à réfléchir aux tribulations des otages américains en Iran.”

Siamak Namazi, un homme d’affaires irano-américain, a lancé son appel dans une lettre écrite depuis la tristement célèbre prison iranienne d’Evin, dans la capitale, Téhéran, où il est détenu depuis plus de sept ans.

Le prisonnier américain le plus longtemps détenu en Iran a entamé lundi ce qu’il a dit être une grève de la faim d’une semaine pour exiger sa libération immédiate, appelant directement le président Biden à négocier sa liberté et celle des autres prisonniers ayant la double nationalité.

Dans une mise à jour publié sur Twitter Mardi, M. Genser a déclaré que son client avait décidé de poursuivre sa grève après que les responsables de la prison ont convoqué une réunion pour tenter de le persuader d’y mettre fin mardi. M. Namazi avait du mal à rester au chaud, mais se sent bien et est de bonne humeur, a déclaré l’avocat dans un poste plus tard.

“Il est extrêmement encouragé par le soutien international et la réponse à sa lettre”, a écrit l’avocat.

La grève a coïncidé avec l’anniversaire de l’accord de l’administration Obama avec l’Iran en 2016, au cours duquel un groupe de prisonniers américains, à l’exclusion de M. Namazi, ont été renvoyés aux États-Unis.

“J’ai été laissé pourrir dans un centre de détention de haute sécurité”, a écrit M. Namazi dans un article d’opinion pour le New York Times en juin dernier. «Souvent gardé dans une pièce nue de la taille d’un placard, je dormais par terre et recevais de la nourriture sous la porte – comme un chien. J’ai enduré des indignités inexprimables pendant les 27 mois que j’ai passés dans ce coin de l’enfer avant d’être transféré dans la salle commune.

M. Namazi a été arrêté en 2015 lors d’un voyage d’affaires. Son père, Baquer Namazi, un fonctionnaire de l’UNICEF à la retraite de 86 ans, a été arrêté l’année suivante alors qu’il tentait de rendre visite à son fils en prison.