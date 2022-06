Un prisonnier géorgien condamné à mort dans des meurtres de gardiens

EATONTON, Géorgie (AP) – Un prisonnier géorgien reconnu coupable d’avoir tué deux gardiens lors d’une évasion d’un bus de transport pénitentiaire il y a cinq ans a été condamné à mort.

Jeudi, un jury a convenu à l’unanimité de la condamnation à mort de Ricky Dubose lors de la mort par balle de juin 2017 du Sgt. Christopher Monica et le sergent. Curtis Billue, ont rapporté les médias. Lundi, le jury l’avait déclaré coupable d’accusations, notamment de meurtre.

Un deuxième prisonnier accusé des meurtres, Donnie Rowe, a été reconnu coupable de meurtre en septembre. Un juge l’a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle après que les jurés n’aient pu s’entendre sur la question de savoir s’il devait être condamné à mort.

Dubose et Rowe se sont échappés ensemble du bus dans le comté de Putnam, au sud-est d’Atlanta, le 13 juin 2017, et ont été arrêtés au Tennessee quelques jours plus tard.

Dubose a été accusé d’avoir tiré avec l’arme qui a tué les officiers après que lui et Rowe se sont échappés des menottes et ont franchi une porte non verrouillée à l’avant du bus. Les procureurs disent que Dubose a saisi l’une des armes des officiers et a tiré sur Monica, le garde, puis Billue, le chauffeur, tous deux dans la tête. Les caméras de sécurité du bus ont enregistré l’évasion violente et environ 30 autres prisonniers ont été témoins des meurtres.

Un avocat de Dubose avait reconnu dans sa déclaration liminaire que Dubose était coupable, mais elle a déclaré que le jury devrait le déclarer coupable et intellectuellement handicapé ou coupable mais mentalement malade. Cela l’aurait rendu inéligible à la peine de mort.

Les procureurs ont rejeté les arguments de la défense, affirmant que Dubose était un tueur intelligent et calculé.

Dubose, 29 ans, purgeait déjà une peine de 20 ans pour un vol à main armée et une agression en 2015 dans le comté d’Elbert lorsqu’il s’est évadé. Il avait également été en prison plus tôt.

The Associated Press