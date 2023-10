Un prisonnier fédéral en phase terminale obtient une libération conditionnelle pour mourir en dehors de la prison

Un prisonnier fédéral en phase terminale, qui se bat pour obtenir une libération pour raisons humanitaires afin de mourir hors de prison, a obtenu une semi-liberté.

Ed Speidel, un prisonnier de 62 ans atteint d’une maladie pulmonaire en phase terminale, sera autorisé à entrer dans une maison sécurisée avec une assistance médicale 24 heures sur 24, a déclaré son avocat à CTV News dans un courriel.

Speidel souffre d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) terminale ainsi que de polyarthrite rhumatoïde, et les tests médicaux montrent que ses poumons ne fonctionnent qu’à 19 pour cent par rapport aux adultes en bonne santé.

En juillet, Speidel a évoqué sa peur de mourir derrière les barreaux.

« Ma plus grande peur est de mourir en prison. Je ne veux pas mourir en prison », a déclaré Speidel à CTV News lors d’un entretien téléphonique depuis un bureau de l’établissement Matsqui, une prison à sécurité moyenne à Abbotsford, en Colombie-Britannique.

En juillet 2022, Speidel, qui a purgé un total de 41 ans de prison, a demandé une libération conditionnelle par exception – également connue sous le nom de libération conditionnelle pour raisons de compassion ou gériatrique – lors d’une audience, mais sa demande a été rejetée.

Cette année, il a obtenu un soutien juridique et a travaillé sur une demande d’aide médicale à mourir.

Speidel a déclaré à CTV News qu’il avait été arrêté pour vol qualifié et qu’il n’avait jamais blessé personne.

Avec plus de 1 700 (25,6 %) détenus dans les prisons fédérales âgés de 50 ans et plus, Speidel est un exemple de délinquants vieillissants de plus en plus susceptibles de courir des risques de santé potentiellement mortels.

Lisa Crossley, qui travaille avec les services juridiques des prisonniers à Vancouver, a déclaré à CTV News en juillet qu’elle pensait que davantage d’options devraient être offertes aux prisonniers malades en phase terminale.

« Pour la grande majorité des gens, si vous êtes en phase terminale, quels risques représentez-vous réellement ? Je pense que cela devrait être posé et qu’il devrait y avoir plus d’options pour les personnes en vue d’un certain type de libération », a déclaré Crossley.

« C’est une question d’importance publique qui touche de nombreuses personnes incarcérées dans les prisons fédérales. »



Avec des fichiers du correspondant médical de CTV National News, Avis Favaro