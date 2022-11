Un prisonnier épargné d’être exécuté pour un accident médical — RT World News

L’Alabama n’a pas pu procéder à l’injection létale d’un condamné lorsque les autorités n’ont pas pu trouver de veine

L’État de l’Alabama a été contraint d’annuler l’exécution d’un tueur à gages condamné lorsque leurs bourreaux n’ont pas été en mesure de trouver une veine appropriée pour administrer l’injection létale avant l’heure limite de minuit jeudi. Il s’agit de la deuxième exécution que l’État a dû abandonner en raison de difficultés avec l’installation intraveineuse (IV) en seulement trois mois.

Le personnel pénitentiaire de l’établissement pénitentiaire William C. Holman à Altmore a passé une heure à essayer de connecter les deux lignes intraveineuses nécessaires à l’injection létale aux veines du tueur à gages Kenneth Eugene Smith. Bien qu’ils aient finalement réussi à placer une ligne, ils n’ont pas été en mesure de situer l’autre avant que l’horloge ne sonne à minuit et que le mandat d’exécution contre l’homme de 57 ans n’expire.

Smith a été condamné à mort en 1996 pour le meurtre d’Elizabeth Sennett en échange d’un paiement de 1 000 $ de son mari prédicateur, Charles Sennett, qui était profondément endetté et espérait percevoir l’argent de l’assurance. Lors de son procès, Smith a admis que c’était «convenu pour [co-defendant] John [Forrest Parker] et moi de faire le meurtre» et qu’il avait pris des objets dans la maison pour faire passer le meurtre pour un cambriolage.















Cependant, Smith a affirmé que pendant qu’il participait à l’attaque, il n’avait pas l’intention de tuer Sennett, qui est décédée avec huit coups de couteau à la poitrine et deux au cou. Parker, qui a également reçu 1 000 $ pour sa part dans le meurtre, a été exécuté en 2010.

Alors que la Cour suprême a rejeté la demande de Smith pour un sursis à exécution mercredi, la 11e Cour d’appel du circuit des États-Unis en a émis un jeudi, peu de temps avant ce qui devait être une exécution à 18 heures – seulement pour que la Cour suprême lève ce sursis, laissant les fonctionnaires avec peu de temps pour exécuter le meurtre avant l’expiration de l’arrêt de mort à minuit. L’État doit maintenant retourner devant les tribunaux pour obtenir une nouvelle date d’exécution.

En septembre, l’Alabama a dû reporter l’exécution d’Alan Miller après que le personnel pénitentiaire n’a pas été en mesure d’insérer une intraveineuse pendant près de deux heures malgré des coups répétés dans ses bras, ses mains et ses pieds. En juillet, l’exécution par l’État de Joe Nathan James a duré plus de trois heures, l’une des plus longues de l’histoire, laissant le prisonnier avec le bras ouvert et avec de multiples blessures par perforation en violation des protocoles d’exécution.

L’Alabama a aboli la peine de mort en 2017, mais la décision n’a pas affecté les peines existantes.