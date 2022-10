Un prisonnier de guerre ukrainien libéré révèle les tourments infligés par les Russes | Nouvelles du monde

Lorsque le marin ukrainien Mikhailo Dianov a été libéré de sa détention russe, sa photo a choqué le monde.

Son corps était émacié après quatre mois comme prisonnier de guerre.

Quand je l’ai rencontré, il était méconnaissable d’après les photos que j’avais vues du combattant bien construit à Marioupol, Ukraine. Ses vêtements pendaient à sa frêle silhouette. Son visage décharné semblait bien plus vieux que ses 42 ans.

J’ai eu tant de questions. Surtout, craigniez-vous de ne pas survivre ?

“Nous y pensions tous les jours”, me dit Mikhailo. “Nous avons commencé à avoir ces pensées à l’aciérie d’Azovstal.

“A Azovstal, nous pensions que c’était la fin.”

Mikhailo a été emmené les semaines suivantes assiégé à Marioupol pour défendre l’aciérie. C’était le dernier coin de la ville à tomber en mai.

Il faisait partie des 215 personnes récemment libérées lors d’un échange de prisonniers très médiatisé avec Russieet a parlé exclusivement avec Sky News de la captivité.

“Croyez-moi, après un mois de famine, quand vous fermez les yeux, vous oubliez votre famille, votre pays, tout. La seule chose à laquelle vous pensez, c’est la nourriture.”

Image:

Avant et après quatre mois exténuants alors qu’un prisonnier de guerre laissait Mikhailo Dianov émacié et défiguré



“Ils nous ont traités comme des animaux”

Mikhailo a perdu 40 kg (plus de six pierres) de poids au cours de ses quatre mois en tant que prisonnier de guerre.

“C’était impossible de manger. On vous donnait 30 secondes pour chaque repas”, explique Mikhailo. “En 30 secondes, vous deviez manger tout ce que vous pouviez.

“Le pain était volontairement très dur. Les gars qui avaient les dents cassées n’arrivaient pas à manger à temps.

“C’était 30 secondes, puis il fallait s’arrêter. Ensuite, il fallait se lever tout de suite et courir. C’était comme ça tout le temps.

“Ils nous ont traités comme des animaux.”

Les repas semblent pitoyables et le processus de manger est tout à fait humiliant.

Tout cela s’est passé dans la prison d’Olenivka à Donetsk sous contrôle russe – un endroit que Mikhailo appelle un camp de concentration.

Il semble clairement que les prisonniers de guerre qui y sont détenus sont délibérément affamés.

Image:

Prisonniers ukrainiens emmenés d’Azovstal



Les prisonniers ont été « battus avec des bâtons et ont reçu des décharges électriques »

Il décrit comment ils seraient jetés à l’isolement et torturés pour avoir ramassé une baie par terre et l’avoir mangée.

Il dit qu’ils ont été battus avec des bâtons, qu’ils ont reçu des décharges électriques et qu’on leur a mis des aiguilles sous les ongles.

L’aménagement de la prison a également des connotations de camp de concentration.

Depuis les airs, des images satellites révèlent des blocs identiques en enfilade où sont logés des prisonniers.

Mikahilo dit que les blocs sont conçus pour 150 personnes, mais il a été entassé dans un avec 800 autres prisonniers.

Les conditions étaient si étroites, les muscles de ses jambes épuisés et la marche est maintenant un défi. Nous ne marchons pas loin ensemble et lui trouvons bientôt un banc pour se reposer.

Il nous est très difficile de vérifier ce qui se passe à la prison d’Olenivka en raison du manque d’accès aux zones contrôlées par la Russie.

Nous avons parlé au partenaire d’un autre combattant d’Azovstal qui a été libéré lors du même échange de prisonniers. Elle décrit des conditions similaires et se réfère également à l’endroit comme un camp de concentration.

Ensuite, il y a la condition physique de Mikhailo, qui parle d’elle-même.

Une chose que nous savons de la prison d’Olenivka, c’est qu’elle a été bombardée en juillet et que plus de 50 personnes ont été tuées. J’interroge Mikhailo sur l’attaque.

Image:

L’aciérie a été presque complètement détruite



Il se trouvait à un autre endroit à l’époque, recevant un traitement au bras. Il décrit une opération imprudente réalisée avec une pince et sans anesthésie.

Avant qu’il ne soit fait prisonnier, une photo à Azovstal montre Mikhailo avec un bandage sur son bras droit cassé. Pendant sa captivité, l’os a guéri en demi-cercle en raison d’un manque de soins médicaux.

Puis ce – le moment où il a été libéré.

“On a été complètement déshabillés. Ils ont enlevé nos plâtres, tout. Ils nous ont fouillés. Et puis on a dû s’accroupir comme ça pendant cinq heures. Sans banc, bien sûr.

“Nous avons simplement attendu. Nous ne savions pas ce qui allait nous arriver”, explique Mikhailo.

Il a une grande écorchure au sommet de son nez. Je demande ce qui s’est passé.

” Du ruban adhésif “, répond-il. “Ils ont enroulé du ruban adhésif autour de ma tête et ont poussé leurs jambes dans mon ventre, pour qu’ils puissent le resserrer, et j’ai passé une journée, une journée et demie comme ça.”

Image:

Les parents et amis des défenseurs des aciéries d’Azovstal ont fait campagne pour leur libération



“Beaucoup de choses ont perdu leur valeur”

Il a voyagé pendant 36 heures avec ses yeux scotchés sans aucune idée où il allait – il est passé d’un bus à un avion puis à un bus à nouveau.

Ce n’est qu’après avoir finalement retiré la bande qu’il s’est rendu compte qu’il était de retour en Ukraine.

Il doit maintenant prendre 20 kg avant de pouvoir subir une chirurgie correctrice du bras.

L’impact psychologique prendra probablement beaucoup plus de temps à traiter.

“Tout le monde est traumatisé”, me dit-il, “je me considère comme une personne forte mentalement, mais pour moi beaucoup de choses ont perdu leur valeur.”

L’image qu’il a peinte de la détention russe est bien pire que beaucoup ne l’imaginaient.

Bon nombre des conditions décrites sont contraires aux Conventions de Genève. Et des milliers d’autres prisonniers de guerre ukrainiens se trouveraient toujours dans la prison d’Olenivka.

