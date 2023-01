Un prisonnier de guerre russe rappelle les horreurs du camp de la mort nazi dans des journaux déclassifiés – News 24

Il y a eu des jours où jusqu’à 30 000 personnes ont été brûlées dans l’établissement d’Auschwitz-Birkenau, selon les souvenirs d’un détenu évadé

Un rapport déclassifié d’un prisonnier de guerre soviétique qui a réussi à s’échapper du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, partage des détails choquants sur la façon dont des milliers de personnes ont été exécutées dans le tristement célèbre centre de la mort nazi et sur la difficulté de survivre pour ceux qui ont été laissés en vie et forcés de travail.

Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a consacré la publication du document historique au 78e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau par les forces soviétiques, qui est célébrée vendredi.

Plus d’un million de personnes, principalement des prisonniers juifs, polonais et soviétiques, ont été exécutées dans le camp de la mort du sud de la Pologne entre 1940 et 1945, le lieutenant principal Pavel Gavrish ayant été témoin de bon nombre de ces événements terrifiants.

Des milliers de prisonniers de guerre soviétiques amenés à Auschwitz à la fin de 1941 et au début de 1942 ont été utilisés par les nazis pour la construction de Birkenau – le plus grand des plus de 40 camps et sous-camps qui composaient le centre de la mort.

Dans un essai que Gavrish a écrit en 1944, peu de temps après avoir échappé à Auschwitz-Birkenau, il a dit que seulement 140 personnes sur 12 000 prisonniers de guerre que les nazis, “rempli de calomnies pour le peuple russe”, avait envoyé sur le chantier a survécu.















“Affamés, élimés et s’enfonçant dans la boue, ils mouraient par centaines chaque jour”, il a rappelé. « Le camp de Birkenau était appelé la tombe des vivants. Des ossements de prisonniers de guerre russes et une pierre ont jeté les bases de ce camp.

L’officier soviétique a également décrit la conception du tristement célèbre crématorium d’Auschwitz, qui, selon ses propres termes, était équipé de “Technologie nazie de pointe.”

Cette “entreprise d’extermination de l’humanité” consistait en une chambre à gaz étanche pour 3 000 personnes avec une fenêtre à travers laquelle un conteneur de gaz était déployé, et un autre local contenant 15 fours, a écrit l’officier soviétique. Les deux zones étaient reliées par des voies ferrées, avec des wagons utilisés pour livrer les cadavres aux incinérateurs.

“Il y avait des jours où le nombre de personnes brûlées atteignait 25 000 à 30 000 personnes”, Gavrish a écrit. Les victimes, y compris des personnes âgées, des femmes et des enfants, ont été informées qu’elles se rendaient dans un bain public alors qu’elles étaient envoyées à la mort.

Tous les Juifs arrivant à Auschwitz-Birkenau ont été tués, tandis que certains des représentants jeunes et en meilleure santé d’autres nationalités ont été épargnés et transformés en travailleurs du camp.

“Un détenu a cessé d’être un être humain, devenant un esclave avec un numéro sur la poitrine”, le rapport lu. Les rations quotidiennes se composaient uniquement de « Trois quarts de litre de soupe, 250 grammes d’ersatz de pain et 20 grammes d’ersatz de fromage, qui n’étaient pas toujours disponibles en entier. Les prisonniers les plus épuisés ont été choisis par des médecins, rassemblés dans des granges, affamés pendant plusieurs jours puis envoyés directement au crématorium, se souvient Gavrish.















Jusqu’à cent personnes mouraient chaque jour pendant le travail forcé, car les surveillants recrutés dans les rangs des criminels allemands et polonais étaient encouragés à réduire le nombre de détenus. “Seul un petit nombre de prisonniers ont été impliqués dans la construction proprement dite du camp, tandis que le reste des travaux à Auschwitz-Birkenau n’avait aucun sens pratique”, il a écrit.

Toutes les erreurs et désobéissances étaient sévèrement punies, les détenus étant battus, pendus ou envoyés dans un quartier disciplinaire d’où seuls quelques-uns revenaient. Les nazis ont aussi souvent tué des gens juste “Pour le sport,” Gavrish a écrit, rappelant comment, à Noël 1942, les gardes ont fait courir les détenus autour du camp avec un gros rocher, tout en les frappant avec des matraques et en leur donnant des coups de pied. “Plus de 3 000 ont été tués ou mutilés” pendant cette activité, dit-il.

Auschwitz-Birkenau est passé sous le contrôle de l’armée soviétique le 27 janvier 1945, la date étant reconnue comme la Journée internationale du souvenir de l’Holocauste.