Un prisonnier assassine un violeur d’enfants de 70 ans qui a attaqué sa petite sœur après avoir été forcés de partager une cellule ensemble

UN PRISONNIER a été condamné mardi pour le meurtre de son compagnon de cellule violeur d’enfants qui aurait déjà agressé sa sœur cadette.

Shane Goldsby, 26 ans, a fondu en larmes en s’excusant auprès de la famille de Robert Munger, 70 ans, qu’il a tué à l’intérieur du centre correctionnel d’Airway Heights à Washington le 2 juin 2020.

Shane Goldsby, 26 ans, a été condamné à près de 25 ans pour le meurtre de Robert Munger, 70 ans Crédit : Service de police de Kelso

Munger purgeait une peine de 43 ans pour viol d’enfant Crédit : Service de police de Kelso

Goldsby a pleuré en s’excusant auprès de la famille de Munger avant sa condamnation mardi Crédit : KHQ

Goldsby a précédemment affirmé qu’il avait trouvé Dieu en 2019 et ne cherchait pas à se venger de sa sœur ou de sa famille, mais a estimé qu’il était placé dans une position injuste et impossible lorsqu’il a été contraint de partager une cellule avec Munger, rapporte le KHQ.

Il a déclaré que pendant qu’ils partageaient une cellule, Munger décrirait ses crimes de manière graphique et parlait des images qu’il avait des actes sexuels.

Goldsby aurait cassé et attaqué Munder dans la zone commune du centre de correction.

Les archives judiciaires disent qu’il « [hit], Munger, environ 14 fois au visage et à la tête, (piétonné) sur la tête au moins quatre fois et (donné) quelques autres fois avant de s’éloigner et d’être arrêté par les gardes correctionnels d’Airway Heights.

L’attaque a été filmée sur des images de surveillance et Goldsby a été immédiatement transféré dans un autre centre de détention.

Il faisait suite à une série de transferts précédents pour des altercations violentes avec des agents correctionnels.

Munger est décédé des suites de ses blessures trois jours plus tard.

‘JE SUIS VRAIMENT DÉSOLÉ’

Goldsby a tenté de lire une déclaration préparée avant sa condamnation devant le tribunal cette semaine, mais est tombé en panne et son avocat a été contraint de la terminer.

« Je ne peux pas imaginer ce que ce serait de perdre un être cher de cette manière », a-t-il déclaré.

« À sa femme et à toute sa famille, je m’excuse. Je suis vraiment désolé et j’espère que vous pourrez guérir de ce que j’ai causé. »

Munger purgeait une peine de 43 ans pour viol d’enfant, pédophilie et possession de pornographie juvénile, y compris l’attaque de la sœur de Goldsby, qui est toujours mineure.

Le Washington Department of Corrections a une politique de codétenu qui aurait dû empêcher Munger et Goldsby d’être placés dans la même cellule.

Une enquête indépendante a révélé que les agents de contrôle n’avaient aucune connaissance du lien entre les deux.

« Il n’y avait aucune indication claire dans la documentation régulièrement examinée pour les affectations de logement qu’il y avait un conflit potentiel », a déclaré la porte-parole du Département d’État des services correctionnels, Janelle Guthrie, à l’Associated Press.

« Le centre correctionnel d’Airway Heights mène sa propre enquête administrative sur cette situation et coopère avec les forces de l’ordre et les tribunaux en matière pénale », a-t-elle ajouté au KHQ.

« JE N’ÉTAIS PAS STABLE »

Cependant, Goldby a déclaré au KHQ qu’il avait été ignoré lorsqu’il a appris qui était Munger et a demandé un autre compagnon de cellule.

« J’avais tellement de choses en tête », a-t-il déclaré.

« Je n’étais pas stable à ce moment-là. Je ne l’étais pas. J’en arrivais à ce point, parce que (Munger) n’arrêtait pas de vouloir me donner des détails sur ce qui s’était passé, ce qu’il avait fait – sur les photos et les vidéos de lui en train de faire ce genre de choses. C’était en train de monter.

« Je me posais des questions sur ce qui se passait, ‘Pourquoi tout cela se passe-t-il?’ Mais comme je l’ai dit, j’ai donné ma vie à Dieu en 2019. J’ai arrêté le gangbang. Je me débrouillais bien », a poursuivi le détenu.

« Tu m’as mis dans la même cellule que ce mec. Je me sens installé. Je suis la victime. »

Goldsby a dit qu’il n’avait jamais eu l’intention de tuer Munger Crédit : KHQ

Son avocat commis d’office a terminé la déclaration après qu’il s’est effondré Crédit : KHQ

Le joueur de 26 ans a ajouté qu’il aurait préféré voir Munger passer sa vie en prison et ne voulait que le blesser, pas le tuer.

Goldsby avait été emprisonné pour avoir volé une voiture des forces de l’ordre et blessé un soldat de l’État après s’être écrasé dans leur véhicule à la suite d’une longue poursuite en 2017.

Il a maintenant été condamné à 298 mois supplémentaires, soit près de 25 ans, pour meurtre au premier degré.