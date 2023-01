Un prisonnier américain menotté ne parvient pas à s’échapper d’une voiture de police en mouvement, la vidéo devient virale

Prison Break raté ! Un homme essaie de s’échapper audacieusement d’une voiture de police en mouvement

Dans ce qui ressemble à une scène tout droit sortie d’un film d’action, un détenu a tenté de fuir une voiture en marche les mains menottées. Dans le clip, partagé sur Instagram par la BBC, on peut le voir sur la banquette arrière de la voiture. Il continue à se jeter par la fenêtre. Cela semble plutôt dramatique alors que le prisonnier lutte contre l’emprise du flic sur lui sous le ciel sombre et sombre. Selon la légende, cette tentative d’évasion a eu lieu le soir du Nouvel An. Le détenu était transféré de Californie, aux États-Unis.

Découvrez le clip ici:

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont trouvé de l’humour dans la situation. Certains ont fait remarquer que les personnes hors champ donnant leurs commentaires sur toute la situation la rendaient hilarante. D’autres ont dit que le prisonnier aurait dû plutôt mettre les pieds en avant. Néanmoins, la section des commentaires était remplie de la vision comique des utilisateurs d’Instagram sur la situation. “Quand vous avez trop regardé Prison Break mais que vous n’y avez pas prêté attention”, a écrit un utilisateur.

Un autre commentaire disait: “Mon patron me fait travailler après les vacances.”

Cependant, tous les utilisateurs n’étaient pas d’accord avec ce qui s’est déroulé. Plusieurs ont trouvé troublant la façon dont le flic a géré la situation. Selon eux, le prisonnier était déjà menotté et au sol. Le flic n’avait aucune raison de le vaporiser de gaz poivré. D’autres ont qualifié la situation de “cauchemar”. Un utilisateur a commenté: «Pourquoi le flic le vaporiserait-il de poivre? Il était menotté et au sol.

Fait intéressant, tous les endroits ne considèrent pas une escapade de prison comme une infraction punissable. Tenter de s’évader de prison est légal en Allemagne. Ce n’est pas une infraction punissable car la loi considère la liberté comme un instinct humain fondamental. Bien que s’il y a des dommages matériels, des meurtres ou des agressions lors de l’évasion, le prisonnier sera coupable de ces crimes. S’il est pris, le prisonnier purgera le reste de sa peine.

