Un principal conseiller du gouvernement prévient que le fait de rendre les masques faciaux volontaires «ne fera aucun bien»

Un conseiller clé du gouvernement a attaqué la décision de rendre le port du masque volontaire même dans les espaces surpeuplés, avertissant qu’il « ne servira probablement à rien ».

Graham Medley, qui préside le groupe de modélisation SPI-M, a déclaré que les avantages de la lutte contre Covid seraient perdus si 30% des personnes refusaient désormais de mettre des couvre-visages.

« Il existe des preuves suggérant que cela fait du bien, mais seulement si tout le monde le fait », a averti le professeur Medley.

Il a dit qu’il comprenait la « réticence » du gouvernement à continuer avec l’exigence légale, mais a ajouté: « D’un autre côté, si ce n’est pas obligatoire, cela ne servira probablement à rien. »

Le professeur Medley a également prédit que la troisième vague de coronavirus actuellement en cours – et avec presque toutes les règles juridiques de Covid à supprimer – pourrait durer six semaines et alourdir un « fardeau considérable » sur le NHS.

Une nouvelle modélisation du groupe consultatif Sage suggère entre 1 000 et 2 000 hospitalisations par jour en Angleterre, avec jusqu’à 200 décès quotidiens désormais probables.

Et les experts de l’Université de Warwick estiment à environ 33 700 décès d’ici juin de l’année prochaine, selon la réaction du public à la levée des restrictions la semaine prochaine.

« Nous n’avons jamais vu de pic auparavant qui n’ait pas été contrôlé », a déclaré le professeur Medley à BBC Radio 4, soulignant le territoire inexploré à venir.

«L’intention n’est pas d’introduire un verrouillage pour ce pic. Ensuite, nous allons voir un pic naturel et qui risque d’être long et disséminé.

« Ainsi, même si nous n’atteignons pas des nombres très élevés, les nombres que nous atteignons peuvent durer plusieurs semaines, six semaines environ, auquel cas il y a toujours un fardeau considérable sur les soins de santé.

« Même si nous n’aurons peut-être pas plus de 2 000 [hospital] admissions par jour, si ça dure six semaines, ça fait beaucoup de monde.