Un prince saoudien vit dans la maison « la plus chère » du monde avec une discothèque et une chambre sous-marine

Lors de son voyage en France pour rencontrer le président Emmanuel Macron, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane séjourne dans un somptueux château surnommé “la maison la plus chère du monde” lorsqu’il l’a acheté en 2015.

Le château Louis XIV à Louveciennes en dehors de Paris est un manoir de nouvelle construction destiné à imiter le luxe extravagant du château de Versailles voisin, autrefois siège de la famille royale française.

La propriété de 7 000 mètres carrés a été achetée par un acheteur non divulgué en 2015 pour 275 millions d’euros (300 millions de dollars à l’époque), ce qui a conduit le magazine Fortune à l’appeler «la maison la plus chère du monde».

Bin Salman, 36 ans, a été signalé deux ans plus tard par le New York Times comme étant le propriétaire ultime via une série de sociétés écrans.

Des responsables du gouvernement local ont confirmé à l’AFP que l’héritier controversé du trône saoudien séjournait dans la propriété avant son dîner avec Macron plus tard jeudi.

Des journalistes à l’extérieur du mur d’enceinte ont vu des agents de sécurité en costume garder l’entrée et une importante présence policière, dont une demi-douzaine de véhicules.

Lien Khashoggi

Macron et ben Salmane devaient se rencontrer au plus modeste palais présidentiel de l’Elysée plus tard jeudi pour des entretiens que les critiques en France considèrent comme inappropriés.

Bin Salman a été jugé par les services de renseignement américains pour avoir approuvé le meurtre et le démembrement horribles du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul en 2018.

Mais après quatre ans en tant que paria international, le prince est à nouveau courtisé par les dirigeants occidentaux alors qu’ils recherchent de toute urgence de nouvelles sources d’énergie pour remplacer la production russe perdue.

Dans une tournure de l’histoire, le Château Louis XIV a été construit par le cousin de Khashoggi, Emad Khashoggi, qui dirige une entreprise de promotion immobilière de luxe en France.

Le château comprend une discothèque, une fontaine à la feuille d’or, un cinéma, ainsi qu’une chambre sous-marine en verre dans les douves qui ressemble à un aquarium géant avec des canapés en cuir blanc.

Des photos sur le site de la société d’Emad Khashoggi, Cogemad, montrent également une cave à vin, bien que l’alcool soit strictement interdit en Arabie saoudite.

Le Château Louis XIV a été construit en 2009 après le rasage au bulldozer d’un château du XIXe siècle sur le terrain.

Les dépenses extravagantes de Bin Salman depuis qu’il est devenu le principal courtier en Arabie saoudite ont fait la une des journaux à plusieurs reprises.

Le fils du roi Salman bin Abdulaziz Al Saud a acheté un yacht de 500 millions de dollars en 2015 et aurait également été l’acheteur mystère d’un tableau de Léonard de Vinci de 450 millions de dollars en 2017.

