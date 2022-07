Un prêtre ukrainien dit la messe puis part en guerre

Le père Vitalii Kester, à l’extérieur de St. Mykolai the Miracle Worker après une messe du dimanche matin pour une poignée de paroissiens dans le village de Kostiantynivka, dans l’est de l’Ukraine, le 3 juillet. (Heidi Levine pour le Washington Post)

KOSTIANTYNIVKA, Ukraine – La routine dominicale du père Vitalii Kester n’est plus ce qu’elle était, avant que la guerre ne chasse la plupart de sa congrégation et il a commencé à porter des pantalons de l’armée sous ses robes et à partager sa journée entre une messe à l’église et une autre avec des soldats sur les champs de bataille de l’est de l’Ukraine.

Mais ce dimanche de juillet, le sabbat a commencé aussi normalement que la vie peut l’être pour un prêtre de zone de guerre dirigeant une église de première ligne. Kester, 46 ans, a accueilli le filet de paroissiens venus pour le service de 10 heures à St. Mykolai the Miracle Worker, une église en rondins surmontée de dômes en forme d’oignon. Le bruit de l’artillerie est presque constant dans cette ville en grande partie abandonnée à 11 milles des troupes russes les plus proches.

“Gloire à Jésus-Christ”, a-t-il dit à Igor Ryzenko, ajoutant : “Avez-vous des bidons de carburant que je peux emprunter ?” parce que grappiller de l’essence et de l’eau est aussi devenu normal ici.

“Je pense que oui. Laissez-moi regarder chez moi », a déclaré Ryzenko, un combattant d’une milice locale.

À l’intérieur, Kester a commencé à dire la messe devant une foule d’à peine une demi-douzaine, rien de proche des 20 ou 30 qui auraient été là avant que les deux tiers de la ville ne s’enfuient en lieu sûr. Au milieu de leurs “Alléluia”, une explosion lointaine a retenti qui, contrairement à la plupart des boums, a fait lever la tête à plusieurs d’entre eux.

Les résidents ici ont appris la différence entre les tirs d’artillerie ukrainiens sortants et une frappe russe entrante. Quelque chose s’était rapproché, comme en témoignait le panache de fumée qui s’élevait à environ un demi-mille au nord de l’église.

Kester ne s’arrêta pas. La lumière du soleil tombait sur ses robes en rayures parce que des planches ont été clouées sur les fenêtres, non pour protéger l’église des Russes qui se rapprochent régulièrement de la ville, mais des voisins sympathisants russes qui les entourent déjà.

“Certaines personnes entreraient par effraction”, a déclaré Ryzenko après le service. Il a déclaré avoir aidé à construire l’église gréco-catholique il y a plusieurs années, malgré une pétition s’opposant à la construction par des prêtres orthodoxes russes locaux qui ont qualifié la dénomination rivale de “culte”.

La tension reflète une plus grande division entre les factions chrétiennes qui a conduit beaucoup à accuser les églises toujours affiliées à Moscou de se ranger du côté de la Russie dans sa lutte pour prendre le contrôle de toute la région orientale du Donbass. Dans cette partie fortement russophone du pays, fréquenter une église ukrainienne peut donner l’impression d’adorer derrière les lignes ennemies.

“Je n’ai jamais mis les pieds dans une église orthodoxe russe et je ne le ferai jamais”, a déclaré Ryzenko, qui a le symbole du trident ukrainien tatoué sur ses biceps. “Je connais les mensonges et la propagande qu’ils répandent.”

Parmi ceux qui sont restés à Kostiantynivka, nombreux sont les “serveurs”, a déclaré Kester, ceux qui seront heureux d’accueillir les troupes étrangères.

Il a enlevé sa robe dorée brodée et a quitté l’église dans une soutane vert olive, marquant son passage de curé à aumônier de l’armée. Il se préparait à porter le sacrement aux troupes.

“Il y a deux guerres en cours ici maintenant”, a-t-il déclaré. “Le combat pour notre terre et le combat pour l’âme.”

Kester s’est arrêté chez lui, où lui et sa femme, Natalia, ont mangé un déjeuner rapide composé de sandwichs et de café. (Les prêtres catholiques grecs peuvent être mariés.) Elle essaie de l’accompagner lors de ses voyages du dimanche au front – “C’est plus facile d’y aller que de ne pas savoir qu’il va bien” – mais aujourd’hui, elle a dû rester pour aller chercher de l’eau.

Après des jours de robinets secs, un filet boueux avait commencé à couler la nuit précédente. Le couple remplissait la baignoire et tous les récipients qu’ils pouvaient trouver pendant que le système fonctionnait.

“Sans électricité, on peut se débrouiller, mais sans eau, ça va être une catastrophe”, a déclaré Natalia. Le couple est déterminé à rester pendant quatre mois de guerre, mais elle regarde les Russes approcher. Se référant à une ville à 24 miles de là, elle a déclaré: “S’ils prennent Avdiivka, ce sera notre dernier appel pour partir.”

Kester a rassemblé le nécessaire nécessaire pour célébrer la messe dans une unité de combat : la gourde de vin, le pain de communion, une brosse à manche en bois pour arroser l’eau bénite. Aussi un gilet pare-balles et un casque.

Il est prêtre depuis 2005 et aumônier militaire depuis 2015. Lors d’un de ses premiers engagements, il était avec des troupes combattant pour le contrôle de l’aéroport de Donetsk. Sur une étagère, il garde une statue de Jésus qui a été entaillée par des balles lors de cette bataille.

« J’ai béni les soldats qui entraient et sortaient, mais ils ne voulaient pas me laisser entrer dans l’aéroport lui-même », a-t-il dit. “Le travail d’un aumônier est de les rassurer, pas de leur donner à s’inquiéter de quelqu’un d’autre.”

Il adapte sa prédication et ses conseils à une gamme de soldats au front, ceux qui sont de féroces nationalistes et ceux qui avaient juste besoin d’un emploi, les croyants et les non-croyants.

Son expérience de la dynamique spirituelle en temps de guerre lui dit que “beaucoup plus d’entre eux seront des croyants à la fin”.

Kester chargea son wagon Renault et partit sur les routes à moitié en ruines du front de l’Est, un crucifix se balançant sauvagement dans son rétroviseur alors qu’il contournait les cratères d’obus et les barrages routiers. Les autorités militaires ukrainiennes ont demandé que l’emplacement précis de l’unité vers laquelle il se dirigeait cette semaine ne soit pas révélé. C’était un régiment mécanisé qui avait été impliqué dans les combats autour de Severodonetsk et de Lysychansk, deux villes de première ligne tombées aux mains des Russes ces derniers jours.

“Nous avons prié pour que Dieu nous protège”, a déclaré Oksana Vorobiova, une médecin, saluant Kester comme un vieil ami. “Comment allez-vous? Comment va ta grippe ?

“Je vais bien maintenant,” dit-il. “Mes genoux me font un peu mal.”

“Bonjour, Père”, a déclaré Mykhailo Skorbach, un chauffeur d’ambulance. « Depuis que vous avez béni notre véhicule à Pâques, nous n’avons eu aucun accident. Seulement quelques bosses.

Quatre membres du service sont arrivés pour aider à installer une table en bois sous un arbre, hors de vue des drones de ciblage russes, et à la préparer comme autel.

Kester enfila son vêtement brillant par-dessus sa soutane militaire et Skorbach plaça un tout nouveau casque vert sur la table à côté de la bougie. Un ami ukrainien l’a expédié des États-Unis. « Voulez-vous bénir mon nouveau casque, Père ?