Le père Kevin O’Brien, qui a prononcé l’homélie lors de l’inauguration de son ami Joe Biden, a démissionné de son poste de président de l’Université de Santa Clara et s’est inscrit en cure de désintoxication, pour conduite inappropriée avec des étudiants lors de dîners.

Santa Clara, qui se présente comme «L’Université jésuite de la Silicon Valley», a annoncé mercredi que son conseil d’administration avait accepté la démission d’O’Brien présentée ce week-end. Il était président de l’école depuis juillet 2019.

Lisa Kloppenberg, qui a été nommée présidente par intérim lorsque O’Brien a été suspendu en mars, continuera de servir jusqu’à ce qu’un remplacement soit fait, a déclaré l’université.

Eh bien, un autre jésuite, qui aurait pu prédire cela, un prêtre jésuite qui a prononcé l’homélie avant l’inauguration de Biden, RESIGNS en tant que président de l’Université de Santa Clara après avoir organisé des soirées alcoolisées avec des étudiants https://t.co/7lxJe6VSvf – Bidinflation Czar Poso (@JackPosobiec) 13 mai 2021

Dans une lettre de démission, O’Brien a cité des problèmes personnels liés à «Gestion de l’alcool et du stress» et a déclaré qu’il avait été approché en mars pour s’inquiéter de son bien-être, «Sur la base de récits de mon comportement au cours de l’année écoulée dans certains contextes sociaux avec des adultes qui ne répondaient pas aux normes de décorum les plus élevées attendues de moi en tant que jésuite.»

Le mois dernier, il est entré dans un programme de réhabilitation non résidentielle qui «De nombreux jésuites au fil des ans ont trouvé utile de vivre une vie de service pleine et saine,»Et devrait durer de quatre à six mois, a-t-il ajouté.

Les détails de la mauvaise conduite d’O’Brien restent un mystère. Une enquête menée par la Province jésuite de l’Ouest, lancée en mars, a révélé que le prêtre avait «Engagés dans des comportements, consistant principalement en conversations, au cours d’une série de dîners informels avec des étudiants diplômés jésuites qui étaient incompatibles avec les protocoles et les limites établis des jésuites», a écrit John Sobrato, président du conseil d’administration de l’université.

La province a également déclaré que «L’alcool était impliqué » et « Aucun comportement inapproprié n’a été trouvé dans aucun cadre en dehors de ces dîners. »





À peine deux mois avant sa chute, O’Brien a livré le service d’inauguration de son ami de longue date Joe Biden. O’Brien connaissait les Bidens depuis 2006, alors qu’il était à l’Université de Georgetown à Washington, DC – une autre université dirigée par la Société de Jésus, un ordre religieux catholique. O’Brien les avait rejoints en 1996, après avoir quitté une carrière en droit.

Située dans la Silicon Valley, au sud-est de San Francisco, l’Université de Santa Clara est, entre autres, l’alma mater du gouverneur de Californie, Gavin Newsom.

