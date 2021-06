Un prêtre grec attaque des évêques de haut rang avec ACID lors d’une audience disciplinaire pour possession présumée de COCAINENE

Les évêques et leur agresseur se sont réunis mercredi au monastère de Petraki à Athènes, siège du Saint-Synode de l’Église grecque. Le rassemblement a été convoqué car le prêtre avait été accusé de plusieurs délits, notamment de possession présumée de drogue, et était très susceptible d’entraîner sa défroque.

« Nous étions assis en ligne dans la grande salle de réunion pour des raisons de Covid, en gardant une distance. Un secrétaire du tribunal et l’agresseur avec ses avocats étaient également présents», a rappelé l’un des évêques lors d’un entretien avec les médias locaux. « Lorsque la décision a été annoncée, il s’est levé sur le banc et a sorti de son sac une bouteille en verre avec du liquide brun», a-t-il ajouté, précisant que d’où il était assis – qui était à distance – il jugeait qu’il contenait environ deux litres de liquide.

Tenant le flacon à deux mains, il se mit à arroser la pièce, faisant pleuvoir le liquide urticant sur tous nous présents !

Dans ses souvenirs des événements horribles, l’évêque a déclaré que l’agresseur « fait des mouvements circulaires” en jetant de l’acide sur les membres les plus âgés de l’église. Ils avaient tous des masques sur le visage en raison de restrictions pandémiques, qui dans ce cas les protégeaient en partie non pas du coronavirus mortel, mais du liquide brûlant. « Sinon les choses seraient bien pires« , a déclaré un membre de l’église.

Au moins sept évêques ont été hospitalisés avec des blessures, dont certaines graves, mais « le pire a été évité», a déclaré l’archevêque grec lors d’une visite à l’hôpital. Ils sont désormais traités par des chirurgiens plasticiens et des ophtalmologistes. Un policier a également été blessé. L’officier se trouvait à l’extérieur de la salle d’audience du monastère lorsque l’attaque a eu lieu, mais il s’est précipité pour aider lorsqu’il a entendu des cris. L’agresseur a tenté de s’enfuir, mais le gardien a réussi à l’arrêter, ayant également reçu des brûlures à l’acide. Le prêtre a été arrêté sain et sauf et placé en garde à vue à Athènes.

« Je les ai attaqués parce qu’ils m’ont viré,», aurait-il déclaré à la police. Il aurait également exprimé ses intentions de vengeance dans un post sur Facebook avant l’audience, déclarant qu’il « ne parle pas en paroles mais en actes. «

Le suspect, qui aurait entre 34 et 38 ans selon diverses informations, aurait été ordonné prêtre en Libye. Il a ensuite déménagé en Europe pour devenir prêtre dans un village près de la ville de Veria, dans le nord de la Grèce.

L’ancien chef de paroisse est accusé de divers délits, selon les médias locaux. Après avoir servi comme prêtre pendant environ un an et demi, des problèmes ont commencé à apparaître, des gens se plaignant qu’il «emprunté” l’argent des personnes âgées du coin et ne l’a pas rendu, a maudit un chanteur pendant les services et avait des amis qui “ressemblait à des gens de la pègre», ont rapporté les médias Skai. Il aurait également menacé de tuer le nouveau curé du village et attaqué des journalistes qui ont filmé un reportage culturel dans sa paroisse.

En 2018, le suspect a été capturé par la police locale alors qu’il transportait de la cocaïne sous sa robe. Des seringues et des médicaments auraient également été trouvés chez lui. La cocaïne était destinée à « usage personnel», aurait affirmé le prêtre à l’époque, ajoutant que «c’était un moment de faiblesse. «

L’église a alors lancé des procédures pour le renvoi du prêtre en difficulté. Ils ont d’abord décidé de le défroquer ; cependant, le suspect avait le droit de faire appel, ce qu’il a fait. La réunion des évêques de mercredi devait prendre une décision finale sur le sort du prêtre. La présidente grecque Katerina Sakellaropoulou condamné l’attaque sur Twitter, disant qu’elle était «dégoûté de cet incident sans précédent. «