Le révérend père Kevin Robinson de Saint-Antoine de Padoue a déclaré que la taille de sa congrégation de North Caldwell, New Jersey, avait doublé de taille depuis mai.

Un prêtre du nord du New Jersey qui a poursuivi le gouverneur Phil Murphy après avoir été menacé d’arrestation s’il tenait une messe a déclaré que la taille de sa congrégation avait doublé après avoir rendu publique sa campagne.

Le révérend père Kevin Robinson de Saint-Antoine de Padoue a intenté une action contre le gouverneur démocrate en mai après que les ordres de rester à la maison émis en raison de l’épidémie de COVID-19 aient imposé des restrictions aux services religieux.

Robinson est apparu jeudi dans l’émission de Tucker Carlson sur Fox News et a déclaré que la taille de sa congrégation avait doublé depuis sa première apparition à l’émission en mai pour discuter du procès.

Moins d’une semaine après cette émission, le président Trump a appelé à la levée des restrictions du COVID-19 sur les rassemblements religieux.

‘Les gens recherchent la vérité, la sainteté et un peu de courage [and] conviction », a déclaré Robinson lorsqu’on lui a demandé pourquoi la taille de sa congrégation avait doublé.

«D’autres églises sont fermées et les gens qui viennent à nous sont très reconnaissants.

Robinson a déclaré qu’il avait réussi à maintenir les services intérieurs à distance socialement tout en fournissant du désinfectant pour les mains et d’autres équipements d’hygiène visant à atténuer la propagation du COVID-19.

Il a poursuivi Murphy après que le gouverneur ait limité la capacité des églises à seulement 25% tout en accordant à certaines entreprises et écoles laïques le droit de se rassembler à une capacité encore plus grande.

L'image ci-dessus montre l'église Saint-Antoine de Padoue à North Caldwell, New Jersey

« L’Ordonnance 107 n’exprime aucune justification pour traiter les rassemblements religieux comme une menace plus grande pour la santé et la sécurité publiques que les rassemblements commerciaux qui impliquent un risque manifestement bien plus grand de transmission virale parmi des millions de clients potentiels ou dans les locaux fermés des bureaux maintenus par « essentiel » les entreprises et les médias », lit-on dans la plainte.

La semaine dernière, la Cour suprême a ordonné aux tribunaux fédéraux inférieurs du Colorado et du New Jersey de réexaminer les restrictions des États sur les services religieux en salle pour lutter contre le coronavirus à la lumière de la récente décision des juges en faveur des églises et des synagogues à New York.

Les décisions non signées de la Haute Cour n’ont pas statué que les limites imposées par le gouverneur du Colorado Jared Polis et le gouverneur du New Jersey Phil Murphy étaient inappropriées.

Mais ils ont rejeté les décisions des tribunaux de district fédéraux qui rejetaient les contestations des limites.

La High Plains Harvest Church de la ville rurale d’Ault, dans le nord du Colorado, a poursuivi Polis, tandis que Robinson et un rabbin ont contesté les restrictions dans le New Jersey.

Le mois dernier, la Cour suprême a divisé 5-4 en affirmant que New York ne pouvait pas appliquer certaines limites à la fréquentation des églises et des synagogues.

Robinson a poursuivi Murphy (vu ci-dessus le 15 décembre à Newark, New Jersey), affirmant que ses restrictions sur les services religieux étaient inconstitutionnelles.

La Haute Cour a ensuite ordonné un nouveau regard sur les restrictions du service de culte en Californie qui avaient été contestées.

Le Colorado a déclaré aux juges la semaine dernière qu’il avait modifié une ordonnance de santé publique « pour supprimer à tout moment les limites de capacité de tous les lieux de culte en réponse aux récentes décisions de cette Cour ».

Cela aurait dû régler la question car « il n’y a aucune raison de penser que le Colorado changera de cap – et donc aucune raison de penser que Harvest Church sera à nouveau confrontée à des limites de capacité », a écrit la juge Elena Kagan dans une brève dissidence à laquelle se sont joints les juges Stephen Breyer et Sonia Sotomayor.

Aucun juge n’a noté de désaccord avec la décision du New Jersey.