Un prêtre d’origine indienne ordonné plus jeune évêque de l’Église d’Angleterre

Un prêtre d’origine indienne a été ordonné et nommé évêque de l’Église d’Angleterre mardi. La cérémonie a consacré le révérend Malayil Lukose Varghese Muthalaly, 43 ans, également connu sous le nom de Saju, à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Saju, après la cérémonie, est devenu la plus jeune personne à occuper le poste à l’Église d’Angleterre. En novembre 2021, la reine Elizabeth II a approuvé la nomination de Saju, jusqu’alors vicaire de St Mark’s Gillingham, au diocèse de Leicester. Une fois la nomination approuvée, la consécration était prévue pour 2022. Enfin, le 25 janvier, Saju a été ordonné évêque de Loughborough, dans le centre de l’Angleterre.

La cérémonie était dirigée par Justin Welby, l’archevêque de Cantorbéry, où Saju, ainsi que deux autres – Lynne et Lusa – ont été ordonnés évêque du diocèse de Leicester. L’archevêque a également félicité le trio d’avoir été nommé évêque sur Twitter.

Partageant une photo prise lors de la cérémonie, Mgr Welby a tweeté : « Une journée merveilleuse, passionnante et magnifique pour l’Église d’Angleterre – une église diversifiée et mondiale réunie dans la joie de Jésus-Christ. Bienvenue aux évêques Saju, Lynne et Lusa dans vos nouveaux ministères. Nous rendons grâce à Dieu pour vous et nous prions pour vous.

Regarde:

Une merveilleuse, excitante et belle journée pour les @église d’Angleterre – une église diversifiée et mondiale réunie dans la joie de Jésus-Christ. Bienvenue aux évêques Saju, Lynne et Lusa dans vos nouveaux ministères. Nous rendons grâce à Dieu pour vous et nous prions pour vous. pic.twitter.com/TQuD81cbtg — Archevêque de Cantorbéry (@JustinWelby) 25 janvier 2022

Saju a été rejoint par ses amis et sa famille, y compris ses deux enfants – Abraham et Zipp – lors de la cérémonie de consécration. Né au Kerala, Saju a fait ses études au Southern Asia Bible College de Bangalore. Il a reçu une formation pour le ministère du Wycliffe Hall, Oxford. Après avoir servi son titre au St Thomas’ Lancaster dans le diocèse de Blackburn, Saju a été ordonné prêtre dans l’Église d’Angleterre en 2009.

« Notre père a dit que Dieu lui avait donné l’opportunité de servir au-delà des frontières, et qu’il devrait bien l’utiliser. Nos parents ont raté l’occasion d’assister à la cérémonie à cause de la pandémie », a déclaré Siji Malayil, le frère de Saju, cité par le Times of India. Les parents de Saju, âgés de 90 et 83 ans, vivent à Kollam, Kerala.

