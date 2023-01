Un prêtre demande à Sajid Khan de chanter "Jai Shri Ram" devant la caméra, les internautes disent "kisi ko zabardasti nahi..."

L’ancien concurrent et cinéaste de Bigg Boss 16, Sajid Khan, a fait sa première apparition publique après l’émission de téléréalité, et il a impressionné les internautes. Sajid a été vu en train d’assister à la projection de Mission Majnu, vedette de Sidharth Malhotra-Rashmika Mandanna.

La présence de Sajid a été accueillie positivement par les médias, et il y avait des caméras et des micros qui suivaient le réalisateur. En sortant de la projection, plusieurs journalistes ont demandé à Sajid son expérience avec Bigg Boss. Khan a donné de brèves réponses aux médias, et il a ensuite cliqué sur des selfies avec des fans. Au milieu des interactions franches, Sajid est tombé sur un prêtre et il a posé pour lui. Tout en prenant une vidéo, le prêtre a demandé à Sajid de chanter Jai Shri Ram trois fois. Le directeur de Housefull l’a entendu, mais l’a ignoré et s’est éloigné.

Voir la vidéo



Dès que la vidéo a fait surface, plusieurs internautes ont soutenu Khan et ont demandé au fan qui le poursuivait de dire Jai Shri Ram. Un utilisateur a écrit : “Je suis hindou baki bro kisi ko jabardasti Jay Shri Ram nahin bula sakte ou na Allah u Akbar sab apne apne dharm ka Aadar Karen (je suis hindou, vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à dire Jai Shri Ram ou Allah U Akhbar. Chacun doit respecter sa religion).” Un autre utilisateur a ajouté : “Kiyu force karre ho jay siyar*am bolne ke liye yeh resson hai desh ko andhbhakto ne barbad kardiya hai.. ! Honte à vous (Pourquoi forcer quelqu’un à dire Jai Shri Ram. De tels andhbhakts sont la raison pour laquelle notre pays est en arrière).” Un internaute a ajouté, “pourquoi ces hindous obligent les musulmans à dire jai shree ram”.

Côté travail, Sajid fera son retour en tant que réalisateur à 100%. Khan dirigera l’artiste comique avec Riteish Deshmukh, John Abraham et Shehnaaz Gill, et Nora Fatehi dans les rôles principaux. Le dernier film de Sajid en tant que réalisateur était Humshakals (2014).