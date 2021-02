Un prêtre catholique du Nebraska, qui avait participé aux émeutes du Capitole américain à Washington DC le 6 janvier, a révélé dans une interview vidéo qu’il avait exécuté un exorcisme dans le bâtiment parce qu’il croyait qu’un démon « dissolvait le pays ». Le révérend David Fulton fait maintenant face à des appels à défroquer.

Fulton, pasteur à St. Michael dans le centre de la ville et à St. Peter à Fullerton, en vedette dans une vidéo tournée par Eddie Becker intitulée Voix de l’insurrection du Capitole,où il peut être vu parler au cinéaste pendant environ cinq minutes. Il se vante au cinéaste de la façon dont il a exécuté un exorcisme sur un démon nommé « Baphomet » qui « dissolvait le pays » Il peut être aperçu à l’extérieur du bâtiment du Capitole américain au milieu de la grande foule de partisans de Trump agitant son drapeau.

Dans le clip controversé, Fulton, portant son collier de bureau, se fait appeler un « catholique romain » du Nebraska et tient un livre intitulé Exorcismes mineurs et prières de délivrance en latin et en anglais. On peut en outre l’entendre dire qu’il a fait ces prières d’exorcisme et qu’il y a d’autres prêtres qui les utilisent. Il a également affirmé avoir appris l’existence du démon auprès d’un autre prêtre et exorciste autoproclamé, Chad Ripperger, également du Nebraska. Plus loin dans la conversation, il a parlé de la fraude électorale et a qualifié la foule de « géniale » .Il a dit qu’il était bon de voir autant de gens se soucier du comté et espère qu’ils seront en mesure de prendre cela dans les communautés locales faire quelque chose. Il a expliqué plus tard comment il avait effectué l’exorcisme en détail et a déclaré que ses effets seraient visibles dans un moment, rapporte Courrier quotidien.

Le chancelier de l’archidiocèse d’Omaha a répondu à la vidéo et a déclaré que les opinions de Fulton ne reflétaient pas les vues de l’archidiocèse et notant que Fulton n’était pas un « exorciste formé ». ou y pratiquer un exorcisme. Dans un communiqué, McNeil a déclaré que Fulton n’avait enfreint aucune loi en assistant au rassemblement en tant que simple citoyen.

Omaha.com rapporte que Fulton n’a pas répondu à leurs appels téléphoniques sacrés et à leurs courriels demandant ses commentaires.McNeil a ajouté que l’archevêque d’Omaha George Lucas était « très en colère » contre Fulton pour avoir assisté au rassemblement. Il a déclaré que c’était une mauvaise utilisation du ministère sacerdotal pour assister au rassemblement, habillé en saint.

Omaha.com rapporte que les paroissiens demandent que Fulton soit déchu de son titre sacerdotal pour son implication dans les émeutes et pour les commentaires qu’il y a tenus et qu’il soit expulsé de l’archidiocèse.