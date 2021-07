Un prêtre catholique marche dans les rues inondées d’Allemagne pour offrir du réconfort

Le révérend Joerg Meyrer s’enhardit avant de se frayer un chemin à travers les tas puants de débris recouverts de boue qui imprègnent cette autrefois belle ville de la vallée viticole allemande de l’Ahr.

Au cours des cinq derniers jours, le prêtre catholique de 58 ans a enfilé ses galoches et a parcouru les rues pour essayer de réconforter ses paroissiens alors qu’ils s’acquittent de la sombre tâche de nettoyer ce qui a été détruit par la crue éclair de mercredi et récupérer les corps de ceux qui y ont péri.

Cela nous a submergés comme un tsunami », se souvient Meyrer. Ponts, maisons, appartements, canalisations, tout ce qui constitue réellement cette ville, ce dont elle vit, a disparu depuis cette nuit-là.

On avait dit aux habitants d’Ahrweiler de s’attendre à ce que la rivière Ahr, un affluent du Rhin, culmine à 7 mètres (près de 23 pieds), mais Meyrer a déclaré que peu de gens comprenaient ce que cela signifierait. La dernière grave inondation dans la région au sud de Bonn remonte à plus d’un siècle.

Près de 200 personnes ont été tuées lorsque de fortes pluies ont transformé les ruisseaux en torrents déchaînés dans certaines parties de l’ouest de l’Allemagne et de la Belgique, et les autorités ont évalué le nombre de morts dans le seul comté d’Ahrweiler à 110, ce qui en fait la région la plus durement touchée. Meyrer, qui s’attend à ce que ce chiffre augmente considérablement, a déclaré que les victimes venaient de tous les horizons.

Des personnes âgées qui mouraient au lit parce qu’elles ne pouvaient pas se lever ou parce qu’elles ne l’entendaient pas ; les jeunes qui sont morts quelques minutes après avoir aidé les autres ; des gens qui sont morts dans leur voiture parce qu’ils voulaient la chasser lorsque la vague de crue les a surpris.

Les citadins ont raconté des cas sinistres de deuil différé, alors que la prise de conscience commençait à s’enfoncer dans le fait que les personnes portées disparues ne reviendraient pas. Meyrer a déclaré qu’il avait été appelé lorsque les pompiers ont découvert le corps d’une femme qu’il connaissait bien.

Le mari savait que sa femme était au sous-sol et il a dû attendre deux jours pour qu’elle soit récupérée, a-t-il déclaré. Pour l’instant, de nombreux résidents se concentrent sur le nettoyage avant de s’attaquer à la tâche plus longue de la reconstruction. Nous devons recommencer, a déclaré Paddy Amanatidis, la propriétaire de la pizzeria La Perla, alors qu’elle prenait une pause pour nettoyer les décombres du restaurant.

«Nous nous sommes frayés un chemin à travers (la pandémie de coronavirus) et l’inondation ne nous fera pas tomber non plus, a-t-elle déclaré, ajoutant que la solidarité manifestée par les voisins et les amis avait contribué à remonter le moral.

Meyrer pense que même pour ceux qui ont la chance de ne pas avoir perdu d’êtres chers, l’énorme impact de la catastrophe ne les a pas complètement touchés.

Lorsque le premier lot (de débris) aura été nettoyé et que les gens n’auront rien à faire, alors je pense que beaucoup comprendront pour la première fois ce qu’ils ont perdu et ce que cela signifie, a-t-il déclaré.

Les responsables allemands ont rejeté les allégations selon lesquelles ils n’avaient pas correctement averti les gens de la gravité des inondations, mais ont reconnu que d’autres leçons pouvaient être tirées de la catastrophe. Les experts disent que le réchauffement climatique pourrait rendre ces inondations encore plus fréquentes.

En amont du village de Schuld, qui a été en grande partie détruit, le maire Helmut Lussi a déclaré que les cicatrices dureraient longtemps. Nos vies ont changé d’un jour à l’autre, a-t-il déclaré à la chancelière allemande Merkel, en visite dimanche.

Quant au deuil des victimes, Meyrer dit que cette tâche ardue nécessitera l’aide du clergé de toute la ville et au-delà. Mis à part le grand nombre de morts, les autorités doivent également déterminer où les enterrer, car le cimetière local a également été inondé, et il ne reste pratiquement aucune pierre tombale debout.

Alors que les murs gothiques fraîchement rénovés de l’église Saint-Laurent du XIIIe siècle sont restés miraculeusement épargnés par les inondations, Meyrer prévoit de continuer à marcher dans les rues pour l’instant, offrant un coup de main, une oreille sympathique et une épaule sur laquelle pleurer.

Mais même lui se débat, disant que la prière n’a pas été facile depuis les jours qui ont suivi la catastrophe. Je n’ai pas les mots, le temps, la paix, dit-il. Je ne peux pas faire ça maintenant. Le soir, j’essaie de dire, Seigneur, d’une manière ou d’une autre, tu dois prendre le relais maintenant. Cela doit être assez bon, a-t-il ajouté.

