Un prêtre catholique brûlé vif dans le nord du Nigeria

Les autorités nigérianes luttent pour endiguer la montée de la violence dans les régions du nord et du centre où des groupes armés ciblent les communautés rurales, tuant des milliers de personnes et enlevant des personnes contre rançon. Les forces de sécurité sont souvent en infériorité numérique et en armement et les suspects sont rarement détenus, ont déclaré des habitants.