Un prêtre catholique brûlé vif dans le nord du Nigeria

ABUJA, Nigeria (AP) – Un prêtre nigérian a été brûlé vif dimanche à son domicile dans le nord du pays, a annoncé la police.

Le père Isaac Achi a été tué dans la région de Paikoro, dans l’État du Niger, après que des hommes armés n’ont pas pénétré par effraction dans sa maison et y ont mis le feu, a déclaré Wasiu Abiodun, porte-parole de la police. Un deuxième prêtre vivant dans l’enceinte s’est échappé avec une blessure par balle à l’épaule, a-t-il dit.

“Malheureusement, les bandits auraient tenté d’entrer dans la résidence, ce qui semblait difficile”, alors ils “ont mis le feu à la maison” et le prêtre catholique a été brûlé vif, a déclaré Wasiu.

Les autorités nigérianes luttent pour endiguer la montée de la violence dans les régions du nord et du centre où des groupes armés ciblent les communautés rurales, tuant des milliers de personnes et enlevant des personnes contre rançon. Les forces de sécurité sont souvent en infériorité numérique et en armement et les suspects sont rarement détenus, ont déclaré des habitants.

Les attaques visent parfois des personnalités religieuses telles que des religieux. En juillet de l’année dernière, le père John Mark Chietnum a été tué après avoir été kidnappé dans l’État du nord-ouest de Kaduna.

L’incident de dimanche a suscité une condamnation internationale. Dans un communiqué, Antonio Tajani, le ministre italien des Affaires étrangères, a qualifié l’attaque de “lâche et inhumaine”.

Le gouverneur de l’État du Niger, Abubakar Sani Bello, a déclaré que le meurtre montrait que personne n’était en sécurité. “Ces terroristes l’ont perdu et une action drastique est nécessaire pour mettre fin à ce carnage en cours”, a-t-il déclaré.

L’Association chrétienne du Nigéria a demandé aux autorités d’enquêter et de faire davantage pour protéger les civils. “Assez des attaques et des meurtres gratuits de citoyens nigérians innocents”, a déclaré Bulus Yohanna, président de l’association.

—

La journaliste d’Associated Press Frances D’Emilio à Rome, en Italie, a contribué.

Chinedu Asadu, Associated Press