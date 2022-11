Un prêtre allemand enlevé dans la capitale malienne lors d’un enlèvement rare

BAMAKO, Mali – Des extrémistes islamiques présumés ont enlevé un prêtre allemand dans la capitale malienne, ont déclaré lundi des collègues, marquant le premier enlèvement d’un Occidental à Bamako depuis plus d’une décennie.

Un voisin a rapporté plus tard avoir vu une voiture noire sans plaque d’immatriculation garée dans la cour de l’institut. La voiture n’était plus là après l’enlèvement de Lohre. Les enquêteurs ont ensuite retrouvé le collier de la croix du prêtre, qui avait été coupé, à côté de sa voiture, a-t-elle déclaré.

“La portière de sa voiture était ouverte et il y avait des empreintes de pas sur le sol comme si quelqu’un s’était battu”, a ajouté Pare.

L’enlèvement du prêtre allemand, présent au Mali depuis plus de 30 ans et enseignant à l’Institut de formation islamo-chrétienne, n’a pas été revendiqué dans l’immédiat. Cependant, les soupçons se sont immédiatement portés sur les extrémistes islamiques, qui ont l’habitude d’enlever des étrangers et de les détenir contre rançon.