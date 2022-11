Un prêtre allemand enlevé dans la capitale malienne lors d’un enlèvement rare

BAMAKO, Mali (AP) – Des extrémistes islamiques présumés ont enlevé un prêtre allemand dans la capitale malienne, ont déclaré lundi des collègues, marquant le premier enlèvement d’un Occidental à Bamako depuis plus d’une décennie.

Le révérend Hans-Joachim Lohre s’apprêtait à aller célébrer la messe dans un autre quartier de la ville dimanche lorsqu’il a été enlevé, selon Dia Monique Paré, une collègue de l’Institut de formation islamo-chrétienne.

Un voisin a rapporté plus tard avoir vu une voiture noire sans plaque d’immatriculation garée dans la cour de l’institut. La voiture n’était plus là après l’enlèvement de Lohre. Les enquêteurs ont ensuite retrouvé le collier de la croix du prêtre, qui avait été coupé, à côté de sa voiture, a-t-elle déclaré.

“La portière de sa voiture était ouverte et il y avait des empreintes de pas sur le sol comme si quelqu’un s’était battu”, a ajouté Pare.

L’enlèvement du prêtre allemand, présent au Mali depuis plus de 30 ans et enseignant à l’Institut de formation islamo-chrétienne, n’a pas été revendiqué dans l’immédiat. Cependant, les soupçons se sont immédiatement portés sur les extrémistes islamiques, qui ont l’habitude d’enlever des étrangers et de les détenir contre rançon.

Cependant, l’enlèvement de Lohre marquerait la première fois que des militants islamiques enlèveraient un étranger dans la capitale de Bamako depuis le début de leur insurrection il y a plus de dix ans. D’autres personnalités religieuses étrangères ont été retenues en otage mais ont été enlevées dans des régions reculées du pays.

Un couple de missionnaires italiens a été enlevé dans le sud du Mali en mai avec leur jeune fils et une aide domestique.

En 2017, une religieuse colombienne a été enlevée par des militants liés à Al-Qaida à Karangasso, à environ 27 kilomètres (17 miles) de l’endroit où la famille italienne a été enlevée. Sœur Gloria Cecilia Narvaez a été libérée en 2021 après avoir passé plus de quatre ans en captivité.

Un cardinal a témoigné plus tard que le pape François avait autorisé à dépenser jusqu’à 1 million d’euros pour la libérer. On ne sait pas combien, le cas échéant, l’argent du Vatican s’est retrouvé entre les mains des extrémistes. Les paiements de rançon sont rarement confirmés pour dissuader de futurs enlèvements.

Baba Ahmed, l’Associated Press