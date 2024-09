Un prêtre à la retraite de la Nouvelle-Orléans accusé de viol sur mineur est jugé « fragilement compétent » pour être jugé

Un psychiatre mandaté par le tribunal a évalué un pédophile autoproclamé et un prêtre à la retraite Laurent Hecker pour la troisième fois jeudi, le déclarant « fragilement compétent » pour être jugé pour viol et enlèvement.

Le juge du tribunal pénal de la Nouvelle-Orléans, Benedict Willard, n’a pas déclaré Hecker apte à être jugé et à participer à sa propre défense, mais a maintenu la date du procès au 24 septembre.

L’audience tendue de Hecker, qui aura 93 ans le 14 septembre, n’a pas été programmée et n’a pas été annoncée. Elle a eu lieu un jour après que WWL Louisiana et le Guardian ont rapporté les détails du rapport du psychiatre du 29 août diagnostiquant Hecker comme souffrant de « démence légère ».

La psychiatre judiciaire de Tulane, la Dre Sarah Deland, a examiné Hecker en avril et en mai avant de l’évaluer à nouveau jeudi au tribunal. Alors qu’elle témoignait sur ses conclusions, Hecker, assis dans un fauteuil roulant et vêtu d’une combinaison orange, gémissait bruyamment à plusieurs reprises – marmonnant à un moment donné : « Je n’entends pas, je ne comprends pas », avant que Willard ne ferme temporairement la salle d’audience.

« Comment suis-je censé gérer cela pendant le procès ? », a demandé le juge en réponse aux gémissements de Hecker.

Lorsque Deland a finalement repris la barre, Ned McGowan, du bureau du procureur du district de la Nouvelle-Orléans, l’a interrogée pour savoir si Hecker serait compétent si le procès avait lieu jeudi.

« C’est une question difficile », a-t-elle répondu. « Il présente quelques symptômes, mais il va mieux aujourd’hui que la dernière fois que nous l’avons vu. »

Elle a ensuite témoigné que la mémoire à long terme de Hecker ne semblait pas altérée. Mais il souffrait d’une perte de mémoire à court terme compatible avec la démence, ce qui pourrait l’empêcher d’aider les avocats qui le défendent.

Pour être constitutionnellement compétents, les accusés doivent être en mesure d’aider leurs avocats et de comprendre la nature de la procédure engagée contre eux. Hecker comprend bien l’affaire en cours contre lui, a réitéré Deland.

« Il est fragilement compétent aujourd’hui, mais je ne sais pas à quoi il ressemblera demain », a témoigné Deland.

Peu de temps après la fin du témoignage de Deland, Willard a maintenu la date du procès, mais a déclaré qu’il reconsidérerait la compétence de Hecker à ce moment-là.

Deland a également témoigné qu’elle avait vu WWL et le Guardian entretien avec Hecker en août 2023, au cours duquel Hecker est resté sous la chaleur pendant 18 minutes, a admis avoir abusé ou harcelé sexuellement au moins sept adolescents mineurs dans les années 1960 et 1970, et a donné une explication détaillée de la façon dont la révolution sexuelle l’avait fait se sentir « libre » de faire des choses dont il réalisait maintenant qu’elles étaient mauvaises. Elle a déclaré que l’entretien était « pertinent » pour établir la capacité de Hecker à comprendre les accusations portées contre lui.

La décision de Willard jeudi ouvre la voie à un procès qui pourrait voir 10 témoins ou plus témoigner contre Hecker, dont plusieurs victimes qui affirment avoir subi des abus sexuels de sa part. Cependant, la décision n’exclut pas que le procès soit reporté le jour où la sélection du jury est censée commencer si Willard estime finalement que Hecker n’est pas apte à poursuivre à ce stade.

Ce résultat serait dévastateur pour la victime dans l’affaire en cours devant Willard, qui devrait se déplacer d’un autre État pour le procès afin d’être le témoin principal des procureurs, ont déclaré ses avocats – Richard Trahant, Soren Gisleson et John Denenea – dans un communiqué jeudi.

« Ce procès a été atroce pour notre client », ont déclaré les avocats dans leur déclaration. « En plus de démontrer l’incroyable courage dont il fait preuve en tant que « victime » dans cette affaire, il va mettre sa vie et son travail en suspens pour parcourir 1 600 kilomètres afin de faire rendre des comptes à son violeur. L’idée qu’on puisse lui dire le matin du procès que le violeur-Hecker est incompétent est à la fois incompréhensible et horrible. »

Hecker ne serait pas le seul prêtre catholique accusé d’abus sur le clergé dont le procès serait récemment compromis en raison d’un diagnostic de démence. Notamment, en janvier, après que le cardinal nonagénaire eut reçu un diagnostic de démence, un juge du Massachusetts a rejeté les accusations criminelles selon lesquelles Theodore McCarrick avait agressé sexuellement un garçon de 16 ans en 1974.

La victime affirme qu’il était mineur et qu’il étudiait dans un lycée catholique auquel Hecker avait des liens lorsque le prêtre l’a étranglé jusqu’à ce qu’il perde connaissance et l’a sodomisé en 1975. L’accusateur maintient qu’il a signalé le viol à son école, bien que les responsables de celle-ci n’aient jamais alerté la police.

Hecker a plaidé non coupable des accusations de viol aggravé, d’enlèvement et d’autres accusations portées contre lui devant le tribunal pénal de l’État de la Nouvelle-Orléans en septembre 2023 en lien avec ces allégations spécifiques. Mais en 1999, il a admis aux dirigeants de l’Église catholique de la Nouvelle-Orléans – par écrit – qu’il avait agressé sexuellement ou harcelé sexuellement plusieurs autres enfants qu’il avait rencontrés dans le cadre de son travail de prêtre.

L’Église a permis à Hecker de travailler pendant sa retraite en 2002, lui accordant même une promotion et le plaçant dans une église avec une école rattachée. L’Église lui a ensuite permis de percevoir tous les avantages sociaux et a payé ses frais de subsistance pendant 18 ans après sa retraite.

L’archidiocèse catholique de la Nouvelle-Orléans a attendu 2018 pour informer le public que Hecker – ainsi que des dizaines d’autres prêtres et diacres – avaient fait face à d’importantes allégations de maltraitance d’enfants. Cette notification a suscité tant de poursuites judiciaires liées aux abus que l’archidiocèse a déposé une demande de protection contre la faillite en 2020, ce qui a finalement mis fin à une partie du soutien financier de Hecker

L’un de ces procès a conduit Hecker à fournir une déposition sous serment à Trahant. Dans cette déposition, Hecker a affirmé que son aveu d’abus sexuels en série sur des enfants était authentique et a décrit les années de soutien dont il a bénéficié de la part des quatre derniers archevêques de la Nouvelle-Orléans.

Deux ans après le dépôt de bilan de l’archidiocèse de la Nouvelle-Orléans, la victime qui poursuivait Hecker pour viol, enlèvement et autres accusations l’a à nouveau dénoncé – cette fois directement aux autorités.

L’enquête policière qui a suivi sur Hecker s’est depuis transformée en une enquête en cours pour déterminer si l’archidiocèse dirigeait un réseau de trafic sexuel d’enfants responsable de « l’abus généralisé… de mineurs remontant à des décennies » qui a été « dissimulé et non signalé » aux autorités, selon des déclarations sous serment faites par les autorités.

Hecker pourrait être condamné à une peine obligatoire de réclusion à perpétuité s’il est finalement reconnu coupable des faits reprochés par le tribunal de Willard.