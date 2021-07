Un prêteur hypothécaire numérique Mieux acquérir une fintech soutenue par Goldman Sachs

Le prêteur hypothécaire numérique Better a annoncé lundi que la société effectuait sa première expansion à l’étranger avec l’acquisition de Trussle, un courtier en hypothèques et assurances numériques basé au Royaume-Uni, soutenu par Goldman Sachs et Finch Capital, entre autres.

L’accord valorise Trussle à environ 9 millions de dollars, selon des personnes proches du dossier.

« Better et Trussle ont tous deux été fondés sur la compréhension que les consommateurs préfèrent de plus en plus utiliser les services en ligne pour faire leurs achats et effectuer des transactions sur les principaux achats de la vie », a déclaré le PDG de Trussle, Ian Larkin, dans un communiqué de presse l’annonce de l’accord.

Truss a été fondée en 2015.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de faire partie de Better, et nous sommes convaincus que l’avenir de Trussle est plus prometteur que jamais en tant que membre d’une grande organisation internationale en pleine croissance qui partage notre engagement à rendre l’accession à la propriété plus simple, juste et accessible à tous », a déclaré Larkin. dans la déclaration.

Au milieu d’une frénésie de refinancement hypothécaire aux États-Unis induite par la pandémie, Better a accordé près de 25 milliards de dollars de prêts l’année dernière.

Better a été lancé en 2016 par Vishal Garg, un ancien analyste de Morgan Stanley, après l’échec d’un accord pour acheter une maison pour sa famille. Un acheteur au comptant a été en mesure de battre le calendrier de son prêteur hypothécaire traditionnel, et c’est à ce moment-là que Garg a pensé qu’il devait y avoir une meilleure façon. Il a utilisé l’acompte qu’il avait mis de côté pour démarrer Better.

Goldman Sachs fait partie des investisseurs existants dans Better.

« Mieux éliminer les coûts de financement élevés, les frictions transactionnelles massives, la tyrannie et la bureaucratie abrutissante qui accompagnent l’obtention d’un prêt hypothécaire et l’achat d’une maison au Royaume-Uni via une banque de grande surface », a déclaré Garg dans l’annonce de l’accord. « Nous avons trouvé une âme sœur dans l’équipe de Trussle qui a développé une plate-forme avec laquelle nous pouvons travailler pour aider chaque Britannique à devenir propriétaire de sa propre maison. »

Le taux national d’accession à la propriété au Royaume-Uni est passé d’un sommet historique de 70,9 % en 2003 à 63,9 % en 2018, selon la Brookings Institution.

La plate-forme de Better déplace le processus hypothécaire entièrement en ligne, donnant aux clients la possibilité de télécharger et de signer électroniquement des documents, et prétend réduire le délai de clôture d’une moyenne du secteur de 42 jours à 21 jours. Garg dit que l’approche uniquement numérique contribue également à réduire les préjugés contre les minorités lors de la demande de prêts hypothécaires. La société a précédemment cité une étude du National Bureau of Economic Research montrant que les prêteurs en face-à-face rejettent les candidats minoritaires environ 6 % plus souvent que les candidats non minoritaires comparables, et facturent également davantage les candidats minoritaires pour leurs prêts hypothécaires.

De plus, l’entreprise a non seulement généré 800 millions de dollars de chiffre d’affaires l’année dernière, mais également un bénéfice, même si sa croissance n’est pas allée sans une certaine controverse.

En mai, Better a annoncé son intention de faire ses débuts sur le marché en fusionnant avec Aurora Acquisition Corp., valorisant l’entreprise, classée n°15 au classement de l’année dernière. Perturbateur CNBC 50 liste, à 7,7 milliards de dollars. L’accord SPAC comprend un investissement privé de 1,5 milliard de dollars dans un accord de capital-investissement (PIPE) dirigé par SoftBank, qui a investi 500 millions de dollars distincts dans la société juste un mois avant l’annonce de l’accord. Les PIPE sont des mécanismes permettant aux entreprises de lever des capitaux auprès d’un groupe sélectionné d’investisseurs qui rendent possible l’entrée sur le marché final.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre.