Un présumé crasheur de mariage en série s’empare du gâteau et de l’argent lors d’un mariage au Mississippi, selon la famille

Un couple célébrait son mariage samedi dans le Mississippi lorsqu’un présumé Un crasheur de mariage en série s’est faufilé.

Sandra Lynn Henson, 57 ans, a été accusée d’avoir écrasé des mariages dans le Mississippi, l’Alabama et le Tennessee et d’avoir volé de l’argent et des cartes dans des sacs à main, selon le département du shérif de Pontotoc.

Elle était déjà recherchée en Alabama, a indiqué le département, lorsqu’elle a été surprise avec les doigts collants lors du mariage de Lexi Loden et Brady Butler dans le comté de Pontotoc.

« Quand Sandra s’est retournée dans la chambre nuptiale, elle mangeait un morceau de mon gâteau », a déclaré la jeune mariée Lexi Loden Butler, qui se souvient de la façon dont sa sœur a surpris Henson lors de son mariage à Lilly Creek Farm.

Sandra Lynn Henson. Avec l’aimable autorisation de Florence, police de l’Alabama

Henson a été arrêté le 30 septembre et accusé de petit larcin, d’intrusion et de trouble à l’ordre public, a annoncé lundi le département du shérif.

Henson est depuis sorti de prison, a déclaré le shérif Leo Mask.

Le mariage de la semaine dernière était le dernier d’une série d’incidents de mariage prétendument lié à Henson.

« D’après ce que nous comprenons, elle a été accusée de [wedding crashing] plusieurs fois », a déclaré Mask. Il a déclaré qu’il n’était pas sûr des condamnations de Henson car certains cas se déroulaient dans d’autres États.

Henson était sur parole dans le Mississippi, où elle avait été derrière les barreaux pour cambriolage et vol qualifié, selon les archives du service correctionnel de l’État.

En 2019, Henson a été accusé d’avoir accepté des cadeaux lors de deux mariages en Alabama, avait alors déclaré le département de police de Florence en Alabama. Elle a été accusée de deux chefs de vol de propriété. L’issue de ces affaires n’était pas immédiatement claire vendredi soir.

En 2021, Henson a volé des cadeaux de mariage, de l’argent liquide et des cartes-cadeaux d’un montant de plus de 1 000 $ dans son État d’origine, le Mississippi, et a été inculpé de grand vol. Elle a plaidé coupable et a été condamnée dans le comté de Marshall à cinq ans de probation, selon les archives judiciaires.

Henson a été rattrapé cette fois par la sœur de Loden Butler, qui était entrée dans la suite nuptiale pour préparer un biberon pour son bébé lorsqu’elle a trouvé Henson en train de fouiller dans ses affaires. Loden Butler a déclaré que sa sœur avait demandé à Henson pour qui elle était au mariage et Henson avait répondu « Je suis là pour Lexi ».

Après que Henson n’ait pas répondu à d’autres questions sur le mariage, Loden Butler a déclaré que sa sœur avait obtenu l’aide d’autres membres de la famille. L’organisateur du mariage a découvert que 200 $ avaient été retirés de son sac à main, ce que Henson a initialement nié lorsqu’on lui a demandé, a déclaré Loden Butler.

« Lorsqu’elle a été menacée d’appeler les flics, elle a admis avoir volé 200 dollars en espèces », a déclaré Kristian Joshlin, l’autre sœur de Loden Butler, dans une interview. Henson « avait l’argent caché dans son soutien-gorge ».

Henson a ensuite retiré les 200 $ de son soutien-gorge et les a rendus à la famille, a déclaré Loden Butler.

Joshlin a déclaré que Henson avait supplié la famille de ne pas appeler la police parce qu’elle avait dit qu’elle ne voulait pas « retourner en prison ». Elle a déclaré qu’ils avaient informé la police du comté de Pontotoc peu de temps après.

« Elle s’est excusée et a parlé de ses bons résultats ces derniers temps, en disant: ‘Je vais à l’église et je fais du porte-à-porte' », a déclaré Joshlin.

Joshlin et Loden Butler ont déclaré qu’ils pensaient que Henson avait obtenu les informations sur le mariage en ligne ou sur les réseaux sociaux. Dans les affaires de Henson, ils ont déclaré avoir trouvé un carnet répertoriant les lieux d’au moins sept autres mariages et couples dans la région.

Le cahier « m’a époustouflé et m’a brisé le cœur en même temps », a déclaré Loden Butler. « Faire en sorte que les gens n’aient aucune idée que leur nom est dans un livre et qu’ils sont une cible… aller aussi loin et être aussi profond avec quelque chose comme ça. »

Loden Butler a déclaré qu’elle était reconnaissante que sa famille lui ait caché l’incident, ainsi qu’à son nouveau mari, jusqu’à l’arrivée de la police sur les lieux.

Elle a déclaré que lorsque sa sœur lui avait raconté ce qui s’était passé pour la première fois, elle craignait que Henson soit simplement sans abri ou affamé et ait besoin d’aide. C’était jusqu’à ce que la famille de Loden Butler commence à rechercher le nom de Henson sur Google et trouve les autres incidents présumés.

« Nous avons été complètement choqués d’apprendre qu’elle était une Crasher de mariage en série et qu’elle avait même été surnommée la Crasher de mariage du Mid-South », a déclaré Joshlin. « Nous sommes tous encore incrédules que cela nous soit arrivé. »

Mask, le shérif, a félicité la famille d’avoir pris la situation en main jusqu’à l’arrivée de la police. « Ils avaient pratiquement leur propre sécurité », a-t-il déclaré.

Loden Butler a déclaré que même si elle s’est sentie privée d’une partie de son temps de qualité avec sa famille le jour de son mariage, elle est néanmoins reconnaissante de la façon dont ils ont géré la situation.

« Est-ce qu’elle a gâché notre journée ? Absolument pas », a déclaré Loden Butler. « Le jour était celui de notre mariage avec Brady et nous avons passé la meilleure journée de notre vie. »