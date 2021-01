WASHINGTON – En sautant l’investiture du président élu Joe Biden, le président Donald Trump rompra avec la tradition de la Maison Blanche, mais n’entrera pas dans l’histoire, lorsqu’il manquera la cérémonie de transfert pacifique du pouvoir.

Trump deviendra le premier président sortant pour un mandat à refuser d’assister à l’investiture de son successeur depuis 1869 lorsque le président Andrew Johnson est resté à la Maison Blanche alors qu’Ulysses S.Grant prêtait serment en tant que 18e président.

Les présidents John Adams en 1801 et John Quincy Adams en 1829 ont également choisi de ne pas assister aux inaugurations des présidents qui les ont remplacés, respectivement Thomas Jefferson et Andrew Jackson. Tous deux ont quitté Washington avant les cérémonies.

« C’est crucial pour le transfert pacifique du pouvoir. C’est une question de respect », a déclaré l’historienne présidentielle Kate Andersen Brower. Elle a évoqué les deux derniers présidents à mandat unique du pays, George HW Bush et Jimmy Carter, qui ont tous deux assisté aux inaugurations après avoir perdu les élections. Brower a dit qu’ils ont pris leurs pertes « très personnellement, mais il est toujours entendu que le pays est plus important que votre ego. Ce n’est évidemment pas le cas ici. »

Trump a confirmé qu’il n’assisterait pas à l’inauguration de Biden le 20 janvier et du vice-président élu Kamala Harris dans un Tweet vendredi. Ce n’était pas une surprise après que Trump ait passé les semaines depuis sa perte électorale du 3 novembre à niveler de fausses allégations de fraude électorale pour tenter d’annuler l’élection.

« L’une des rares choses sur lesquelles lui et moi nous sommes jamais entendus – il ne se présente pas », a déclaré Biden aux journalistes. À l’inverse, il a déclaré qu’il souhaiterait la présence du vice-président Mike Pence et qu’il serait «honoré de l’avoir là-bas».

1869: La querelle Johnson-Grant

Comme Trump, la décision de Johnson est intervenue moins d’un an après sa destitution par la Chambre. Johnson, un démocrate du Tennessee, et Grant, un ancien général républicain de la guerre civile, se méprisaient. Grant a soutenu la destitution de Johnson.

Alors que Grant a prêté serment devant le Capitole, Johnson a rencontré des membres du Cabinet et signé des factures, selon le Washington Post, à la suite d’une décision de dernière minute de ne pas y assister.

Pour sa part, Grant a refusé de monter dans la même voiture que Johnson de la Maison Blanche au Capitole. Le plan était pour eux de monter dans des voitures séparées. Mais lorsque Grant s’est présenté à la Maison Blanche 30 minutes avant la cérémonie, Johnson n’est pas sorti.

«À midi, (Johnson) s’est levé et a serré la main des membres de son cabinet», indique le récit historique du Post. «Alors qu’il se dirigeait vers la porte pour la dernière fois, il a dit: ‘Je pense que je peux déjà sentir l’air doux des montagnes du Tennessee.’ «

La décision de Trump intervient en dépit de « garantir une transition harmonieuse, ordonnée et transparente » et d’appeler à « la guérison et la réconciliation » juste un jour plus tôt comme il a finalement concédé l’élection. Trump fait face à la possibilité d’une deuxième mise en accusation menée par les démocrates en réponse aux émeutiers pro-Trump qui ont pris d’assaut le Capitole alors que le Congrès comptait les votes électoraux mercredi confirmant la victoire de Biden.

« Je pense que ce tweet d’aujourd’hui n’est pas du tout surprenant si vous avez prêté attention à la façon dont Trump parle et se comporte », a déclaré Brower, auteur de « Team of Five: The Presidents Club in the Age of Trump ».

1801 et 1829: les situations Adams

La décision de John Adams a suivi l’élection de 1800, lorsque les électeurs ont voté pour deux personnes à la présidence. La personne qui a reçu le plus de votes a pris la présidence et la deuxième a pris la vice-présidence.

Jefferson a égalé Aaron Burr, confiant à la Chambre des représentants américaine la responsabilité de sélectionner un gagnant. Jefferson a demandé à Adams d’intervenir, mais il ne l’a pas fait, selon Thomas Balcerski, professeur agrégé d’histoire à la Eastern Connecticut State University. Il partit à 4 heures du matin le 4 mars 1801, inauguration.

« En évitant l’inauguration de Jefferson, Adams était peut-être motivé par le désir de refroidir la température politique dans la capitale », a écrit Balcerski dans une chronique pour CNN.

Vingt-huit ans plus tard, le fils d’Adams, John Quincy Adams, a quitté Washington la veille de l’investiture de Jackson. L’élection de 1828 fut une revanche controversée quatre ans après que Quincy Adams eut battu Jackson.

Situations de Van Buren, Wilson et Nixon

D’autres présidents ont raté les inaugurations de leurs successeurs, mais dans des circonstances différentes.

Le président Martin Van Buren n’a pas assisté à l’inauguration de William Henry Harrison en 1841, mais pour des raisons qui ne sont pas claires, selon les historiens. Bien que Harrison ait battu Van Buren aux élections de 1840, il y avait de la cordialité entre les deux hommes.

En 1921, le président Woodrow Wilson n’a pas assisté à la cérémonie d’inauguration de Warren G. Harding en raison de sa mauvaise santé. Mais Wilson s’est rendu au Capitole avec Harding en automobile pour montrer le transfert pacifique du pouvoir. Wilson ne sortait pas d’une défaite électorale; il était limité par le mandat.

En 1974, le président Richard Nixon – qui a démissionné des Blancs – n’était pas présent pendant que le président Gerald Ford prêtait serment à la Maison Blanche.

Les présidents ont salué leurs prédécesseurs lors d’autres inaugurations

Dans l’histoire américaine récente, les présidents à mandat unique ont respecté la tradition.

Lors de l’inauguration de Carter en 1977, Carter a remercié Gerald Ford pour sa présence. « Pour moi et pour notre nation, je tiens à remercier mon prédécesseur pour tout ce qu’il a fait pour guérir notre terre », a déclaré Carter.

En 1993, Bill Clinton a lancé son discours d’investiture en reconnaissant Bush.

« Au nom de notre nation », a déclaré Clinton, « je salue mon prédécesseur, le président Bush, pour son demi-siècle au service de l’Amérique. Et je remercie les millions d’hommes et de femmes dont la fermeté et le sacrifice ont triomphé de la dépression, du fascisme et du communisme. . «

Trump, cependant, n’a jamais été du genre à mettre de côté ses rancunes, ni à se soucier beaucoup de nombreuses traditions de Washington.

Lors d’une interview pour son livre, Brower a déclaré qu’elle avait demandé à Trump en 2019 s’il assisterait à l’ouverture de la bibliothèque présidentielle de l’ancien président Barack Obama, comme il est d’usage pour les anciens présidents.

« Il a dit: » Non, je ne le ferais pas « », a dit Brower, « Et puis il a réfléchi une minute et a dit: » Pourquoi me le demanderait-il? « »

Johnson est un « coquin » raciste, ont déclaré les détracteurs

Pour Johnson, sauter l’investiture de Grant était un dernier moment de controverse dans une présidence «orageuse» qui a commencé lorsque Johnson – qui était le vice-président d’Abraham Lincoln – a prêté serment après l’assassinat de Lincoln, selon les archives du Sénat.

« Faisant preuve d’un étrange amalgame de courage politique et d’obstination » acharnée « , Andrew Johnson a confondu ses partisans et ses adversaires », lit-on dans les archives.

En tant que président, Johnson a acquis une réputation de «défenseur de la suprématie blanche» pour les politiques de reconstruction qui ont permis des lois racistes dans le Sud comme les codes noirs.

Le représentant Thaddeus Stevens, l’un des dirigeants républicains du mouvement de destitution de Johnson, a résumé ses réflexions sur le tempérament de Johnson:

« Je ne veux pas blesser les sentiments de l’homme en lui disant qu’il est un coquin. Je préfère le dire avec douceur, et dire qu’il n’est pas encore descendu de cet ivrogne inaugural, et juste le laisser se retirer pour se calmer. » (Johnson s’est présenté à l’inauguration de Lincoln ivre.)

L’écrivain Joel Shannon a contribué à ce rapport. Rejoignez Joey Garrison sur Twitter @joeygarrison.