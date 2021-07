Un président est abattu ; Haïti se demande ce qui va suivre

PORT AU PRINCE – Je me suis réveillé sur un texto d’un ami haïtien.

« Le président d’Haïti vient d’être assassiné. Ne sors pas. Annulez toutes les visites.

Il était 5h30 du matin. Les coqs piaillaient devant notre orphelinat. Ils le font normalement. Mais ce matin-là n’avait rien de normal. Alors que le soleil se levait dans un ciel chaud et sans nuages, le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental était soudainement, étonnamment, sans chef.

J’ai maintenant vécu deux meurtres de présidents en exercice. La première s’est produite en 1963, quand j’étais enfant. Cette seconde est arrivée la semaine dernière, quand j’étais en charge de 50 enfants. Il y a une grande différence. Cela commence par savoir avoir peur.

Ce dont je me souviens le plus de l’assassinat de John F. Kennedy, c’est d’avoir été introduit dans une pièce de l’école. Une télé jouait. Les enseignants pleuraient. Bientôt, nous avons tous été renvoyés chez nous, avec le sentiment confus que quelque chose de grand avait changé mais nous ne savions pas quoi.

Cette fois, je savais. L’assassinat commando du Président Jovenel Moïse était à bien des égards un événement haïtien : soudain, violent, déroutant, plein d’accusations, de rumeurs et de questions. Des questions comme : si le président avait une équipe de sécurité, comment se fait-il qu’aucun d’entre eux n’ait été blessé ? Comment se fait-il que les chiens n’aient pas été blessés ? Pourquoi les assassins parlaient-ils anglais et espagnol ? Qui était responsable ? Y avait-il vraiment 28 hommes ? Moïse l’a-t-il vu venir ?

Mais il s’agissait de requêtes pour la police et les journalistes. Pour les gens dans la rue, pour les nounous de notre orphelinat, pour les mères et les enfants à la recherche de nourriture et les adolescents à moto à la recherche d’argent, pour les personnes qui s’inquiètent chaque jour pour leur sécurité et leur survie ici, la question était plus directe :

Que nous arrive-t-il maintenant?

Bloqué dans le noir sans électricité

J’y pense depuis mercredi matin quand j’ai reçu ce texto.

Dans les heures qui ont suivi, les rues se sont vidées, l’aéroport a été fermé, la frontière a été fermée et notre place, l’orphelinat Have Faith Haiti, a perdu toute électricité. Nous étions bloqués dans le noir. Alors que la police haïtienne pourchassait les quartiers après les assassins présumés, nous pensions où nous trouverions du carburant pour un générateur, combien d’eau nous avions stockée et combien de temps il faudrait avant que les rues ne soient suffisamment sûres pour essayer d’acheter de la nourriture.

« Vous avez besoin de plus de sécurité », a prévenu mon ami haïtien. À la fin de la journée, nous avions engagé deux policiers en civil, à un prix exorbitant, et déterminé que l’endroit le plus sûr pour tous nos enfants, à la suite d’une brèche, serait sur le toit du bâtiment, où nous pourrions essayer pour repousser une attaque.

Haïti, rappelez-vous, est un endroit dangereux dans des conditions normales. Une récente vague d’enlèvements et de guerres de gangs a laissé la plupart des gens s’inquiéter de la terreur aléatoire. Les rapports d’un propriétaire de restaurant enlevé dans sa cuisine ou d’étudiants emmenés dans la rue ont fait regarder tout le monde par-dessus leur épaule.

Mais le meurtre de sang-froid d’un président ? C’était comme une pelle à l’arrière de la tête. Pouvez-vous imaginer un président américain en exercice se faire tuer dans sa propre maison ? Par une nuée d’assassins ? Quelle sécurité pourriez-vous ressentir pour vous-même ?

Haïti était stupéfait. Normalement, la peur et la colère se répandent rapidement dans les rues ici. Les protestations – appelées « manifestations » – se multiplient rapidement et deviennent laides. Des coups de feu sont tirés et des pneus sont brûlés, envoyant des panaches de fumée noire au-dessus d’une population déjà nerveuse.

Mais cette fois, il n’y avait rien de tout cela. Depuis mercredi, en fait, il y a eu peu de choses au-delà du silence dans la majeure partie de Port Au Prince. Le trafic a ralenti à un filet. Les rues normalement animées sont clairsemées. Vous pouvez ressentir de l’incrédulité comme s’il était suspendu au plafond.

« Des étrangers sont entrés dans notre pays pour tuer le président », a déclaré un chef de la police aux médias.

« Le président a été assassiné par ses propres gardes », a déclaré un homme politique à une station de radio.

Personne ne sait. Certains assaillants présumés ont été arrêtés, d’autres ont été tués. Les théories abondent, d’une configuration interne à une opération de mercenaire étrangère.

Pendant ce temps, la ligne de succession était un gâchis. Normalement, le chef de la Cour suprême prendrait le relais – sauf qu’il est récemment décédé de COVID-19. Le prochain en ligne serait le Premier ministre, sauf qu’il avait démissionné une semaine plus tôt et que le nouveau attendait d’être confirmé par le parlement – ​​qui avait été dissous.

La vérité était qu’il restait moins d’une douzaine de personnes au gouvernement. Et maintenant, leur chef avait été assassiné en pleine nuit, son corps criblé de balles et son œil aurait été crevé.

C’est ce que cela signifie vraiment d’avoir « un gouvernement en désarroi ». Nous l’oublions parfois, dans notre précipitation à faire valoir des arguments politiques américains.

Haïti prouve que les choses peuvent être pires

Quand Kennedy a été tué, notre nation a pleuré. Les images de son petit garçon saluant le cercueil nous ont fait pleurer. C’était, selon certains, la fin de Camelot.

Mais au moins nous avions un Camelot. Et un système. Le vice-président a pris le relais. Le pouvoir passa paisiblement. Le tueur présumé, Lee Harvey Oswald, a été rapidement capturé et peu après assassiné par Jack Ruby. Une commission a été constituée. Il a rendu ses conclusions. Il y avait, au milieu du chagrin, un sentiment d’ordre. Même ainsi, beaucoup pensaient que c’était la chose la plus horrible imaginable.

Haïti, comme toujours, prouve que les choses peuvent être pires. On sent déjà ici que le chaos approche. Lorsque la brume du choc se dissipera, les gens se rendront compte qu’il y a une ouverture dans la structure du pouvoir et diverses factions essaieront de la saisir. La violence est inévitable. Les services seront interrompus. Les bureaux fermeront. Les rues se videront. Notre ambassade ici, qui a fermé ses portes la semaine dernière, sera nerveuse. Il n’y a pas de véritable plan pour les élections. L’avenir de tout est obscurci.

« Le président vient d’être assassiné. Ne sortez pas. Annulez toutes les visites. »

Chaque pays a ses propres sons. Ce sont les sons d’Haïti, les sons de la peur se mêlant aux coqs du matin. Nous pourrions nous rappeler que la prochaine fois que nous pensons avoir des problèmes politiques.

