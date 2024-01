Un président affamé de pouvoir suce la joie d’un collectif d’artistes local, alors les artistes se vengent et le chassent de la ville »TwistedSifter

Les amis, si vous êtes fan des arts, cette histoire va d’abord vous rendre furieux. toi et puis mettra un grand sourire sur votre visage.

C’est un véritable tour de montagnes russes et cela nous vient de la page « Pro Revenge » de Reddit.

Lisez la suite pour obtenir tous les détails !

« Pour information, ma sœur aînée, que j’appellerai Beth, est mariée à son amour de lycée, que j’appellerai Craig. Beth est une personne plutôt décontractée, mais elle a un seul bouton déclencheur qui lui fait n’avoir aucun frisson : quiconque traite mal son bien-aimé Craig. Craig est très calme et gentil, en général un gars aux manières douces et de bonne humeur qui n’est pas doué pour se défendre, donc il attire souvent de mauvais acteurs qui le considèrent comme une cible facile, et parce qu’il suppose toujours que les autres a de bonnes intentions, il n’est pas doué pour se rendre compte qu’il est maltraité.

Ne plaisante pas avec Craig…

Beth est généralement assez détendue à propos des choses, mais elle se transformera essentiellement en une banshee hurlante et en quête de vengeance si quelqu’un profite de Craig. Ce qui nous amène à il y a environ 2-3 ans. Craig travaille comme col blanc à distance, mais il est un artiste/artisan amateur comme passe-temps. Il fait de la sculpture sur bois, un peu de ferronnerie légère et de l’art 2D (principalement des croquis au crayon et des illustrations à la plume). Il a rejoint un collectif d’artistes/makerspace où il pouvait travailler sur ces passe-temps avec des personnes partageant les mêmes idées, et il a vraiment adoré ça. Chaque fois que je passais du temps avec lui et Beth à cette époque, Craig parlait avec enthousiasme de l’espace et de ses projets avec un enthousiasme contagieux. Ses yeux brillaient pratiquement hors de sa tête à chaque fois que cela se présentait. Beth a également rejoint l’équipe pour apprendre/améliorer son propre passe-temps des arts de la fibre (principalement le tissage et la teinture), mais elle y était beaucoup moins intéressée que Craig.

Il était temps d’avoir un nouveau leader à cet endroit.

Quelque temps après, le président du makerspace a démissionné. Il s’agissait essentiellement d’un poste bénévole, même s’il était assorti d’une petite rémunération (principalement symbolique). Étant donné que le makerspace n’avait pas de personnel réel, être président du makerspace était une entreprise énorme qui impliquait d’être un seul homme pour tout – pour commencer, se coordonner avec le conseil d’administration, maintenir les opérations quotidiennes et rechercher les subventions. qui a gardé les lumières allumées. Le président actuel n’en pouvait tout simplement plus avec son travail à temps plein et a annoncé son intention de quitter son poste. Craig en était venu à aimer le makerspace et il pensait qu’il avait les ressources nécessaires pour être un président efficace. Son travail est entièrement à distance et basé sur les livrables (il peut travailler à toutes les heures qu’il veut tant qu’il atteint ses objectifs), il a donc pensé qu’il pourrait travailler depuis l’espace de création sur son ordinateur portable et y être disponible si quelqu’un avait besoin de lui, et ensuite faire le gros du travail en dehors des heures de travail. Il a donc jeté son chapeau sur le ring.

Et puis il y avait Jamie…

Entrez Jamie, un récent diplômé en design industriel. Jamie était connu pour être frivole et très dramatique, mais il était membre du makerspace depuis quelques années, presque aussi longtemps que celui-ci existait, et il se sentait en droit de se voir confier la présidence parce qu’il avait de l’ancienneté. Il a perdu la tête lorsqu’il a appris que Craig avait eu l’audace de jouer le même rôle et s’est plaint à plusieurs membres de la façon dont Craig dépassait massivement. Cela est revenu à Craig, qui ne l’a pas vraiment pris au sérieux, et cela est également revenu à Beth, qui, bien sûr, était déjà irritée que Jamie remue les choses, mais l’a gardé pour elle.

Craig était visiblement un bon gars.

Pour faire court : Jamie a remporté le vote des membres avec une petite marge, ce dont Craig a été très aimable. Craig a félicité Jamie pour sa victoire, puis a repris ses activités comme d’habitude. Jamie… n’était pas si aimable. Il était furieux que Craig ait obtenu autant de votes et a fait savoir à tout le monde qu’il essayait de savoir qui avait voté pour Craig et qu’ils « paieraient ». De nombreux membres qui avaient voté passivement pour Jamie parce qu’il était là depuis toujours et qu’ils ne connaissaient pas vraiment Craig ont été choqués par ce comportement et ont commencé à exprimer leurs regrets en privé.

D’un autre côté, Jamie était un vrai sale type.

Mais c’est encore pire. Le makerspace a toujours offert à ses membres l’avantage de parrainer des ateliers, des rencontres et des cours auxquels tout le monde, membre ou non-membre, pouvait assister ; tout ce que vous aviez à faire était de vous inscrire à l’espace selon le principe du premier arrivé, premier servi et de reverser 20 % de tous les bénéfices au makerspace si vous facturiez des frais. Jamie a commencé à annuler de manière préventive les cours et les ateliers sponsorisés par toute personne figurant sur sa liste de **** en bloquant toutes les réservations disponibles pendant les heures régulières où certains cours auraient lieu. Craig avait donc traditionnellement parrainé un atelier de casting populaire le mercredi soir, et tout à coup, tous les mercredis soirs étaient complets avant même que la feuille d’inscription ne soit disponible. Il a essayé de passer au jeudi, mais après un seul atelier reprogrammé, les jeudis soirs ont soudainement disparu. Il a essayé le mardi, mais comme c’était si tôt dans la semaine, personne ne pouvait venir. Craig était déçu, mais était encore trop bon enfant pour réaliser que Jamie le sabotait intentionnellement par dépit, malgré une Beth à juste titre en colère essayant de lui brosser un tableau de ce qui se passait.

Jamie n’avait pas encore fini.

Beth. Était. Fou. Mais elle n’était pas encore en colère contre les banshees. Pas jusqu’à ce que… Jamie ait dit de manière sélective aux personnes figurant sur sa liste de putains que les cotisations des membres allaient augmenter. De presque le double. Il a présenté cela comme une politique à l’échelle du makerspace, mais il a commis une erreur cruciale. D’une manière ou d’une autre, Jamie n’a jamais remarqué que Craig et Beth étaient mariés, probablement parce qu’il n’a jamais été avec eux deux en même temps. Beth est donc passée sous son radar, et il n’a pas augmenté ses cotisations, juste celles de Craig et de certains de ses amis connus, ce qui lui a confirmé qu’il exerçait intentionnellement des représailles contre Craig.

Beth n’était PAS HEUREUSE.

À ce stade, Beth a eu de la vapeur qui lui sortait des oreilles et est allée parler au conseil d’administration, puisqu’ils ont le pouvoir de citer ou même de destituer le président. Ils étaient inquiets de ce qu’elle leur avait dit, mais ils ont dit que le président était techniquement autorisé à fixer les cotisations des membres et qu’ils garderaient un œil sur la situation. Beth ne croyait pas vraiment que le conseil d’administration garderait un œil sur les choses, parce que Jamie laissait déjà tomber la balle partout et que le conseil d’administration n’y prêtait pas attention. Il voulait être président à cause du prestige, mais il n’a jamais voulu faire le travail, alors il ne l’a tout simplement pas fait, et les choses se sont effondrées. L’espace de création recevait des notifications tardives concernant des factures impayées, l’entretien de base de l’espace n’était pas effectué, les matériaux n’étaient pas réapprovisionnés car ils étaient épuisés et la tenue des registres était inexistante. La situation est devenue si grave que le président précédent qui avait démissionné parce qu’il ne pouvait plus gérer le temps (qui dirigeait le makerspace depuis sa création) a complètement démissionné en tant que membre parce qu’il était tellement attristé et dégoûté par la gravité des choses. . Il avait mis son sang, sa sueur et ses larmes dans cet endroit, et avait démissionné d’un rôle qu’il chérissait parce qu’il pensait que c’était dans le meilleur intérêt de l’organisation, et maintenant il devait regarder Jamie diriger cet endroit qu’il aimait jusqu’au bout. broyé par pure paresse. Craig perdait également son enthousiasme pour le makerspace, car il n’avait plus l’espace ni les ressources nécessaires pour y faire les choses qu’il appréciait.

Beth s’est mise au travail.

Beth, à ce stade, était passée d’une colère furieuse à une colère stratégique. Soupçonnant que Jamie était louche à plus d’un titre, elle a passé quelques jours à être amicale avec Jamie et à le sucer, puis elle lui a proposé de l’aider à tenir les livres et les registres de l’organisation. Ne réalisant toujours pas qu’elle était l’épouse de Craig, mais sachant qu’elle travaillait comme chef de projet dans son travail quotidien, Jamie a vu une opportunité d’accomplir un travail qualifié sans aucun effort pour lui-même, et il a accepté avec plaisir et lui a donné accès au Google Sheets de makerspace (pas l’opération la plus high-tech). Pendant un petit moment, Beth a attendu son heure, mettant à jour les comptes financiers et continuant à être diaboliquement amicale envers Jamie. Après un certain temps, elle a calmement rassemblé six copies de documents comparant les revenus officiels de l’organisation que Jamie lui rapportait avec les revenus réels, que Jamie ignorait complètement qu’elle suivait.

Jamie était sur le point d’avoir de gros ennuis.

Ces documents ont prouvé que Jamie non seulement récupérait de l’argent sur les frais de scolarité et d’atelier, mais qu’il volait activement de l’argent sur les subventions que recevait le makerspace, ce qui est hautement illégal. Beth a donné aux six membres du conseil d’administration sa preuve impeccablement compilée de ce qui se passait. Presque immédiatement, le conseil d’administration a « licencié » Jamie et l’a banni à vie du makerspace. Ils avaient peur de perdre leurs subventions si la nouvelle d’un détournement flagrant était révélée, ils n’ont donc pas dénoncé Jamie aux autorités, mais lui ont plutôt donné 48 heures pour restituer les fonds volés, l’implication étant qu’ils le dénonceraient s’il le faisait. ‘t. Il a paniqué et s’est conformé, vendant sa voiture rapidement pour le faire et récupérant la différence sous la forme d’une tonne de prêts rapides auprès d’amis, dont beaucoup étaient des membres du Makerspace qui ne savaient pas ce qui se passait (non, il ne les a jamais remboursés).

Jamie n’est plus vraiment le bienvenu en ville.