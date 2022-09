Un présentateur souffre des “débuts d’un accident vasculaire cérébral” à la télévision en direct

Lors d’un incident effrayant, un présentateur de nouvelles américain a commencé à avoir un accident vasculaire cérébral en direct. Cela l’a amenée à tâtonner, pas une fois, mais encore et encore. Reportage sur le lancement reporté d’Artemis-I par la NASA, Julie Chin de la station NBC de Tulsa KJRH a découvert qu’elle ne pouvait soudainement pas prononcer les mots qu’elle lisait sur son téléprompteur. Une vidéo de la même chose devient virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut l’entendre dire: “Je suis désolée, il se passe quelque chose avec moi ce matin et je m’excuse auprès de tout le monde.” Le présentateur de nouvelles l’a ensuite jeté à l’équipe météo. “Allons-y et envoyons-le à la météorologue Annie Brown.”

Cadre supérieur chez NBCUniversal, Mike Sington a tweeté la vidéo. Dans la légende, il a écrit: «La présentatrice de nouvelles de Tulsa, Julie Chin, a le début d’un accident vasculaire cérébral en direct sur les ondes. Elle savait que quelque chose n’allait pas, alors elle l’a jeté au météorologue, alors que ses collègues inquiets appelaient le 911. Elle va bien maintenant, mais voulait partager son expérience pour éduquer les téléspectateurs sur les signes avant-coureurs d’AVC. Regardez par vous-même :

La présentatrice de nouvelles de Tulsa, Julie Chin, a le début d’un accident vasculaire cérébral en direct sur les ondes. Elle savait que quelque chose n’allait pas, alors l’a jeté au météorologue, alors que ses collègues inquiets appelaient le 911. Elle va bien maintenant, mais voulait partager son expérience pour éduquer les téléspectateurs sur les signes avant-coureurs d’AVC. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf —Mike Sington (@MikeSington) 5 septembre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir plus de 389 000 vues. « Que Dieu bénisse un prompt rétablissement !! Ma mère a eu un accident vasculaire cérébral récemment et a eu la chance de l’attraper à temps ! » a commenté un utilisateur de Twitter. Mike a également posté un suivi juste en dessous de la vidéo. Avec une image de l’ancre, il a écrit : « Julie Chin a posté cette photo de l’hôpital où elle se remet d’un accident vasculaire cérébral. Elle va bien et s’attend à reprendre le travail bientôt. Elle remercie ses collègues de travail qui ont vu ce qui se passait et ont immédiatement appelé à l’aide. Je vous aime.”

Pendant ce temps, plus tôt, Farah Nasser, présentatrice de Global News du Canada, a accidentellement avalé une mouche en présentant les nouvelles en direct. La vidéo devenue virale montre que Farah parlait des crues soudaines au Pakistan lorsqu’elle s’est arrêtée pendant deux brèves secondes alors qu’elle avalait l’insecte. Elle a repris la parole et a terminé son segment. Le présentateur de nouvelles a partagé la vidéo sur Twitter.

«Partager parce que nous avons tous besoin de rire ces jours-ci. Il s’avère qu’il n’y a pas que Doug Ford, j’ai avalé une mouche en direct aujourd’hui. (Vraiment un problème du premier monde compte tenu de l’histoire que je présente) », a tweeté le présentateur de nouvelles. Elle a également fait référence à une coïncidence similaire qui s’est produite le mois dernier avec le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, qui a avalé une abeille en direct à la télévision.

