Un présentateur de télévision qui s’est porté volontaire pour être un mannequin de crash test remporte un paiement de 1,6 million de livres sterling pour «dommages au cerveau» de la BBC

Un présentateur de télévision qui s’est porté volontaire pour être un mannequin de crash test a remporté un paiement de 1,6 million de livres sterling de la BBC après qu’un juge a statué que la cascade lui avait causé des lésions cérébrales.

Jem Stansfield, 50 ans, a accepté d’être attaché dans un chariot et catapulté dans un faux lampadaire pour imiter les effets d’un accident.

Le présentateur de télévision Jem Stansfield a affirmé que l’impact avait causé un coup du lapin, des lésions cérébrales, des cicatrices psychologiques et des vertiges Crédit : PA

Sa tête a été montrée saccadée d’avant en arrière lors de la collision lors de l’émission scientifique de BBC One, Bang Goes The Theory en 2014.

L’ingénieur en aéronautique a affirmé que l’impact avait causé un coup du lapin, des lésions cérébrales, des cicatrices psychologiques et des vertiges.

Il a demandé une indemnisation de 3,7 millions de livres sterling devant la Haute Cour de Londres, affirmant que le smash lui avait volé des revenus comme ceux de stars de Top Gear telles que Jeremy Clarkson.

Rendant sa décision hier, Mme la juge Yip a accordé une somme réduite après que les avocats de la BBC ont réclamé une remise en raison de la « négligence contributive » de M. Stansfield.

Dans un jugement écrit, elle a déclaré : « Je dois dire que je trouve étonnant que quiconque ait pensé que cet exercice était une idée sensée.

« Les blessures ont eu pour effet de faire dérailler la brillante carrière du demandeur à la télévision. »

M. Stansfield recevra 1 617 286,20 £ de la BBC financée par les contribuables.