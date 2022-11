Un présentateur de télévision dit que l’animation de This Morning avec Richard Madeley était “le pire travail de tous les temps”

La présentatrice de télévision Jenny Powell a déclaré que l’animation de This Morning avec Richard Madeley était son “pire travail de tous les temps”.

La femme de 54 ans ne s’est pas retenue lorsqu’elle a parlé de « querelles » secrètes à la télé à ITV.

L’invité régulier de Good Morning Britain, Richard, a présenté This Morning aux côtés de sa femme Judy Finnigan de 1988 à 2001.

Jenny a autrefois remplacé Judy en tant que co-présentatrice de Richard, mais admet que ce n’était pas une expérience agréable.

Elle a déclaré à l’émission The Sun’s Bingo Live: «Mon pire travail devrait être de faire This Morning avec Richard Madeley pendant quelques semaines lorsque Judy était absente.

“J’ai trouvé cela assez difficile.

“C’est difficile de remplacer quelqu’un temporairement – quelqu’un qui a travaillé avec son mari et puis tout d’un coup vous êtes là.”

Jenny – qui a également présenté Top of the Pops et Wheel of Fortune – a ensuite révélé la raison pour laquelle elle avait été amenée à quitter Loose Women.

Elle était une présentatrice invitée de l’émission ITV au début des années 2000, apparaissant aux côtés de Stacey Solomon et Janet Street-Porter.

Mais elle a quitté Loose Women en 2005 et n’est jamais revenue – admettant maintenant que c’est parce qu’elle se sentait «intimidée» par les autres femmes.

Jenny a déclaré à l’émission The Sun’s Bingo Live: “Je l’ai viré.”

Elle a ajouté : « Je n’ai pas aimé l’énergie dans les coulisses.

“Je me suis toujours sentie un peu intimidée par les autres femmes.”

On a ensuite entendu Jenny décrire l’énergie comme “fausse” avant d’ajouter : “Non, je plaisante.”

“Peut-être que je suis juste un peu sensible,” se demanda-t-elle.





