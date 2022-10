Un présentateur de Russia Today accusé d’incitation au génocide après avoir déclaré que des enfants ukrainiens auraient dû être noyés | Nouvelles du monde

Russia Today a été accusé d’incitation au génocide après qu’un présentateur a déclaré que des enfants ukrainiens qui considéraient les forces de Moscou comme des occupants sous l’Union soviétique auraient dû être noyés.

Margarita Simonyan, rédactrice en chef de la chaîne d’information contrôlée par l’État russe, a déclaré que le présentateur Anton Krasovsky avait été suspendu en raison de ses “commentaires dégoûtants”.

Mme Simonyan n’a ajouté personne à Russie Aujourd’hui (RT) partage le point de vue de M. Krasovsky.

Dans son émission diffusée la semaine dernière, M. Krasovsky a déclaré que les enfants qui critiquaient la Russie auraient dû être “jetés directement dans une rivière à fort courant”.

M. Krasovsky est un commentateur pro-guerre de la télévision russe qui a été sanctionné par l’Union européenne.

Il répondait à un récit de l’auteur de science-fiction russe Sergei Lukyanenko sur la façon dont, lors de sa première visite Ukraine dans les années 1980, des enfants lui ont dit qu’ils vivraient mieux si Moscou n’occupait pas leur pays.

“Ils auraient dû être noyés dans la Tysyna (rivière)”, a répondu M. Krasovsky. « Noyez simplement ces enfants, noyez-les. Alternativement, a-t-il dit, ils pourraient être poussés dans des huttes et brûlés.

Dans un court segment de l’interview sur les réseaux sociaux, M. Krasovsky a également ri des informations selon lesquelles des soldats russes auraient violé des femmes ukrainiennes âgées lors de l’invasion.

“Les gouvernements qui n’ont toujours pas interdit la RT doivent regarder cet extrait”, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba sur Twitter, en lien vers un extrait de l’interview.

“Incitation agressive au génocide (nous allons traduire cette personne en justice), qui n’a rien à voir avec la liberté d’expression. Interdire la RT dans le monde entier”, a ajouté M. Kuleba.

Lire la suite:

Témoin oculaire : les pannes de courant à Kyiv vous envahissent

Un diplomate en exil affirme que Poutine sacrifierait 20 millions de soldats

Une « nouvelle grève massive » vise le réseau énergétique ukrainien

La télévision d’État russe, fortement contrôlée par le Kremlin, a été une pom-pom girl vocale de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les présentateurs ont régulièrement rejeté les rapports sur les crimes de guerre russes et beaucoup ont utilisé le temps d’antenne pour appeler le président Vladimir Poutine à adopter une approche encore plus agressive de l’invasion.

Le Kremlin nie que ses forces aient commis des crimes de guerre en Ukraine.

Dans une déclaration sur le site Internet de la chaîne, Mme Simonyan a ajouté : « Pour les enfants d’Ukraine, ainsi que les enfants du Donbass, et tous les autres enfants, je souhaite que tout cela se termine le plus tôt possible, et qu’ils puissent vivre et étudier dans à nouveau la paix – dans la langue qu’ils considèrent comme leur langue maternelle.”