Un présentateur de nouvelles canadiennes avalant une mouche à la télévision en direct laisse Twitter en effervescence

Un journaliste canadien vient de prouver que l’émission doit continuer jusqu’à ce que quelqu’un dise coupe. Farah Nasser, présentatrice de Global News au Canada, a accidentellement avalé une mouche alors qu’elle présentait les nouvelles en direct. La vidéo qui est devenue virale montre que Farah parlait des crues soudaines au Pakistan lorsqu’elle s’est arrêtée pendant deux brèves secondes alors qu’elle avalait l’insecte. Elle a repris la parole et a terminé son segment. Le présentateur de nouvelles a partagé la vidéo sur Twitter.

«Partager parce que nous avons tous besoin de rire ces jours-ci. Il s’avère qu’il n’y a pas que Doug Ford, j’ai avalé une mouche en direct aujourd’hui. (Vraiment un problème du premier monde compte tenu de l’histoire que je présente) », a tweeté le présentateur de nouvelles. Elle a également fait référence à une coïncidence similaire qui s’est produite le mois dernier avec le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, qui a avalé une abeille en direct à la télévision.

Internet a salué l’esprit sportif de Farah. “Je savais que quelque chose me dérangeait à propos de votre couverture de cette histoire, mais je n’ai pas eu le temps de l’INSECTER davantage. Vous l’avez géré comme un pro, surtout depuis que vous étiez LARVE à la télévision », a écrit l’un d’eux.

Un autre utilisateur a écrit : « Écoutez ce soir pour voir si vous faites la seule chose correcte à faire maintenant, qui est évidemment d’avaler une araignée qui se tortille, se tortille et chatouille à l’intérieur de vous. À quoi Farah a plaisanté et a répondu: “Prochaine étape évidente.”

Alors qu’un de ses amis a commenté et dit : « Farah, je suis en train de mourir. Merci pour ça. Lmao. Farah a répondu avec esprit sur Twitter et a écrit “Heureux d’être de service ami.”

Quelqu’un a également écrit : « Global fournit des collations à ses ancres. Bonne affaire !”

Un autre utilisateur du site de microblogging a écrit : « Farah, tu es une excellente ancre et ça se voit. Quel sang-froid ! Je ne veux pas penser à ce qui serait arrivé si cela avait été moi à la place. Pouah!”

La vidéo a recueilli plus de 1,04 lakh vues et compte 1 848 likes et comptage.

