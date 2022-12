Un présentateur de nouvelles aveugle de la BBC révèle comment il s’est attaqué à un voleur d’iPhone qui a tenté de saisir son téléphone portable

Un présentateur AVEUGLE de la BBC a plaqué un voleur au sol dans un combat dramatique après avoir tenté de couper son iPhone.

Sean Dilley s’est retrouvé avec des coupures et des ecchymoses après la rencontre avec l’agresseur, qui faisait du vélo à l’époque.

Alamy

Mais le correspondant de presse intrépide a déclaré que le yob avait joué avec la “mauvaise personne aveugle” alors qu’il la reprenait.

Partageant une photo de ses vilaines blessures, le spécialiste de la politique a écrit : « Un homme à vélo vient de m’ARRÊTER et de me voler mon iPhone de la main…

“La mauvaise personne aveugle, le mauvais jour, lui a sauté dessus, l’a détenu en toute sécurité et a récupéré mon téléphone.”

Dans une démonstration de force, Sean a dit à ses 9 400 abonnés qu’il tweetait depuis le même téléphone qui avait été volé.

Son épreuve est devenue virale sur le site de médias sociaux, enregistrant plus de 9 000 likes et plus de 600 000 vues.

Et suite à une vague d’amour des fans, Sean a divulgué plus d’informations sur son sort à Londres.

Il a expliqué comment il avait réussi à faire tomber le voleur de son vélo et à le faire tomber au sol après avoir fait un saut en courant sur le lowlife.

Après cela, il a “détenu” le voleur et a sonné le 999 en même temps sur l’iPhone 14 volé.

Sean a ensuite laissé le pickpocket – qui a eu le «choc de sa vie» – partir «après quelques minutes» une fois que d’autres se sont entassés pour l’aider.

Le bon cœur Sean a admis qu’il aurait pu retenir le type plus longtemps mais ne voulait pas “risquer de le blesser”.

Et il a ajouté qu’il n’avait aucun regret d’avoir taclé l’homme, même s’il estime qu’il a été ciblé parce qu’il est aveugle.

L’homme s’est échappé, mais la police métropolitaine vérifiera les images de vidéosurveillance pour tenter d’arrêter l’homme.

Sean, qui utilise un chien-guide, travaille comme chef de projet pour le programme Reframing Disability de la BBC

The Sun Online a approché la Met Police pour commentaires.