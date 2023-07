Un présentateur de la BBC révèle que l’épreuve du harceleur l’a laissé « terrifié » et dit qu’il est bombardé de photos classées X

Un présentateur TOP de la BBC a dévoilé son expérience de harceleur secret « terrifiante ».

Le Gallois Gethin Jones, 45 ans, a attiré l’attention du public pour la première fois en tant que présentateur de Blue Peter en 2005.

Un présentateur de la BBC a dévoilé son épreuve de harcèlement « terrifiante »

Gethin Jones s'est ouvert sur l'expérience «étrange» qui s'est produite lorsqu'il accueillait Blue Peter

Gethin a raconté comment les patrons de la BBC lui ont assuré la « sécurité » pendant l'épreuve

Pourtant, bien qu’il soit un chouchou de la télévision pour enfants de la BBC à l’écran, il faisait face à un traumatisme hors de la boîte.

L’animateur de Morning Live, Gethin, s’est maintenant ouvert sur l’épreuve du podcast Rig Biz.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà eu l’expérience d’avoir un harceleur, il a répondu par l’affirmative.

Il a dit: «Je l’ai fait, de retour à Blue Peter. C’était bizarre au point où j’avais une certaine sécurité, ce que je pensais être beaucoup.

« Mais ils avaient l’impression… de toute évidence qu’ils savaient des choses que j’ignorais.

« Vous savez, vous allez faire votre travail tous les jours en pensant que c’est tout, et puis pour une raison quelconque. »

Gethin a ajouté: « Je pense que c’est intéressant à la télé, le support de la télévision est vraiment puissant, et les gens pensent qu’ils vous connaissent très bien et il y a des occasions où vous ne revenez peut-être pas à quelqu’un parce que vous ne le faites pas, parce que vous ne le faites pas. Je ne les connais pas et ils trouvent cela offensant.

« Et il y a aussi des gens qui ont toutes sortes de problèmes, donc il faut être très prudent. »

Pendant ce temps, Gethin hors écran est bien connu pour ses romances très médiatisées.

Son ex la plus célèbre doit être la chanteuse galloise Katherine Jenkins et l’ancien couple était même fiancé.

Pourtant, on pense maintenant qu’il est célibataire – et certains fans semblent avoir pris cela comme un signe pour lui envoyer des images inappropriées.

Gethin a déclaré au podcast: « Je reçois beaucoup de photos d ** k.

«Honnêtement, vous obtenez toutes sortes là-bas. J’ai tendance à ne pas y aller [social media] trop, mais vous l’ouvrez parfois. ou ‘voir la photo’ et vous pensez, ‘Est-ce que je veux voir cette photo ou pas ?’

« Parfois, c’est vraiment sympa, comme un truc de charité et vous voulez aider, et d’autres fois vous vous dites, ‘Ugh, ce n’est pas ce à quoi je m’attendais.' »

De retour à l’écran, Gethin a connu un énorme succès depuis l’époque de Blue Peter.

En 2007, il a participé à la cinquième série de Strictly Come Dancing, atteignant les demi-finales avec sa partenaire de danse professionnelle, Camilla Dallerup.

En 2015, Gethin est revenu au glamour de la salle de bal lorsqu’il a animé Dancing With The Stars: All Access, l’émission dérivée de la version américaine de Strictly.

Gethin est intervenu pour héberger Strictly spin-off It Takes Two pour couvrir la maladie des hôtes réguliers Zoe Ball et Rylan Clark-Neal.

Il anime également l’émission Morning Live de BBC One en semaine depuis 2020.

Gethin est devenu l'hôte de Blue Peter en 2005

Gethin a raconté comment il a été inondé de « images d ** k » depuis que sa renommée à la télé a explosé