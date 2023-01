Un présentateur de la BBC poursuit une caméra automatique après un dysfonctionnement

Avec l’automatisation et la numérisation, la technologie nous facilite sans aucun doute la vie. Cependant, les progrès apportent également quelques risques de dysfonctionnements qui conduisent souvent à des incidents hilarants. Un tel épisode d’une gaffe technologique a récemment été capturé sur une caméra en direct. Une présentatrice de nouvelles a été surprise par un mouvement soudain d’une caméra automatisée dans la salle de rédaction, l’incitant à la poursuivre jusqu’à ce qu’elle s’arrête juste à travers le studio, se concentrant sur le siège de l’ancre.

Une vidéo de la gaffe a été partagée par Victoria Valentine, la présentatrice de la BBC, sur son compte Twitter et gagne régulièrement en vues. Elle a partagé la vidéo avec un tweet qui se lit comme suit : « De manière inattendue hors-piste aujourd’hui pour une histoire de Davos. Pliez les genoux et faites confiance (en votre directeur). Merci aux têtes froides de la galerie ce matin qui donnent l’impression que les récupérations ont (presque) été scénarisées depuis le début.

Cet incident s’est produit alors que Victoria Valentine animait une émission de petit-déjeuner en direct. La caméra semblait avoir eu un problème dès qu’elle était sur le point de commencer son reportage depuis le mur vidéo du studio de la BBC. La caméra en direct passa juste devant Victoria, faisant le tour de la pièce vide et se dirigeant vers le bureau principal, où il n’y avait qu’une chaise vide.

Alors qu’elle poursuivait la caméra, elle a souligné que cela se produisait parfois et était la preuve que les bulletins d’information étaient bien diffusés en direct. « Bonjour, nous commençons dans la station de ski suisse de Davos où le… vous savez quoi ? Restez avec moi. Cela arrive parfois. “Juste pour prouver que c’est en direct””, a-t-on entendu dire Valentine en riant et en courant après la caméra tout en présentant le segment en direct.

La vidéo partagée par Valentine a reçu plus de 1 400 likes et plus d’un million de vues depuis son partage le 20 janvier. Les utilisateurs de Twitter ont été impressionnés par le professionnalisme dont elle a fait preuve dans la gestion de cette situation et ont laissé de nombreux commentaires.

Un utilisateur a commenté: «Brillamment géré. Je dois aimer les caméras robotisées.

Un autre utilisateur a écrit: « Si bien géré. Et j’ai gardé le sourire tout du long.

“Belle reprise très professionnelle, je sais qu’il est tardif de poster comme si vous travailliez de longues heures, alors ne voyez pas les bons morceaux avant que je ne rentre à la maison”, a commenté un utilisateur.

Selon The Sun, la BBC produit une grande partie de son contenu d’actualités en studio à l’aide de caméras robotisées automatiques.

