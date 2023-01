Un présentateur de la BBC inondé de messages d’amour après avoir révélé une perte de famille “fracassante”

Un présentateur de la BBC a été inondé de soutien après avoir révélé en direct la perte de sa famille.

Barra Best est un météorologue de la BBC et il a déclaré aux téléspectateurs que son chien bien-aimé, nommé Maggie, était décédé.

Barra a partagé sa triste nouvelle tout en livrant un bulletin météo et une jolie photo du chien est apparue à l’écran, alors qu’elle était vue en train de jouer sur la plage.

Le rapport a laissé les téléspectateurs en larmes lorsqu’il a annoncé la nouvelle de sa perte, dans son premier rapport depuis.

Il a écrit sur Twitter: “Donnez à votre chien un câlin supplémentaire aujourd’hui de notre part. Maggie s’est endormie.

“Elle nous a apporté tant d’amour et de plaisir au fil des ans et a atteint le grand âge de 13 ans et demi. Éclaté.”

Barra a terminé son message avec un emoji déchirant et a partagé plusieurs photos de lui avec le toutou.

Les téléspectateurs ont inondé les commentaires, une personne écrivant : « Nous avons perdu notre boxeur il y a deux ans, juste avant 13. Très dur ; J’ai trouvé quelques souvenirs sur l’endroit qui m’ont vraiment aidé, juste pour voir son petit visage. Gros câlin.”

Un autre a déclaré: “En pensant à toi Barra, je pouvais voir la tristesse dans ton expression aujourd’hui. Je suis sûr que Maggie a eu la meilleure vie et je comprends à quel point c’est difficile.

Une troisième personne a ajouté: « Une si belle touche d’avoir sa photo sur les prévisions. Chanceuse d’avoir été tant aimée. Vraiment désolé pour ta perte Barra.

Barra dit qu’il voulait être vétérinaire en grandissant, plutôt que météorologue.





Il s’est formé au BBC Weather Center à Londres, où il a appris à lire les cartes météorologiques en détail et à utiliser les graphiques météorologiques.

Après avoir remplacé Jackie McCann sur BBC Northern Ireland en 2010, il a rapidement eu le bug de la présentation météo.

Barra a déclaré: «J’ai vu une opportunité de développer mes compétences lorsque je remplaçais Jackie et je l’ai saisie.

« J’étais absolument nerveux la première fois que j’ai présenté la météo.

“J’avais tellement peur de faire une erreur, j’étais aussi raide qu’une découpe en carton, mais c’est vite parti et je me suis détendu.”

