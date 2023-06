Un preneur d’otages du Mississippi tué après avoir tué un officier dans une impasse de 8 heures

BRANDON, Mississippi (AP) – Un intrus qui est entré dans une maison du Mississippi armé de trois fusils et portant un gilet pare-balles a pris une femme en otage et a ensuite tiré sur deux policiers, tuant l’un et blessant l’autre lors d’une impasse de huit heures jeudi qui s’est terminé par sa mort, a indiqué la police.

La violence a eu lieu dans la banlieue de Jackson à Brandon, où des agents avaient appelé en renfort de plusieurs organismes d’application de la loi; parmi eux se trouvait l’officier du département de police de Madison, Randy Tyler, qui a reçu deux balles dans la poitrine avec un fusil, a déclaré le chef de la police de Brandon, Wayne Dearman.

Tyler avait travaillé pendant huit ans comme officier à Madison, une autre banlieue de Jackson. Le département de Madison a déclaré qu’il était membre de son équipe d’intervention spéciale et a dirigé la formation des agents nouvellement embauchés. Tyler a précédemment pris sa retraite en tant que chef de la police à Ridgeland, à proximité.

Le tireur a été identifié comme étant Gabriel Matthew Wilson, 22 ans, de Pearl, Mississippi, a déclaré Dearman lors d’une conférence de presse.

La police de Brandon a reçu un appel à 1h20 du matin indiquant qu’un homme portant un gilet tactique avec deux armes de poing et un fusil tentait de s’introduire dans une maison qui avait deux femmes à l’intérieur, a déclaré Dearman. Il a déclaré que les enquêteurs pensaient que l’une des femmes de la maison était la petite amie de Wilson.

Le chef a déclaré qu’une femme s’était échappée rapidement et que Wilson avait retenu l’autre en otage jusqu’à ce que la police lui apporte l’eau qu’il demandait. Les agents ont laissé l’eau à l’intérieur de la maison et sont sortis, et l’otage s’est échappé indemne.

« D’après nos conversations avec lui, il était là et il cherchait un combat », a déclaré Dearman.

La mère de Wilson était sur les lieux pour aider la police à parler à son fils, a déclaré le chef.

L’officier blessé travaille pour le service de police de Brandon. Dearman n’a pas divulgué le nom de cet officier, mais a déclaré qu’il avait reçu une balle dans le côté alors qu’il portait un gilet pare-balles.

Le Bureau d’enquête du Mississippi examine l’affaire, comme il le fait avec la plupart des fusillades de ou par des agents des forces de l’ordre dans l’État. Une fois l’enquête terminée, MBI communiquera ses conclusions au bureau du procureur général de l’État, a déclaré le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Bailey Martin.

The Associated Press