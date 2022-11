Un premier regard sur Harrison Ford et Helen Mirren dans la préquelle de “Yellowstone” “1923”

Quelques jours seulement avant la première très attendue de la saison 5 de “Yellowstone”, Paramount + a publié de nouvelles photos de Harrison Ford et Helen Mirren dans l’émission préquelle “1923”.

Une série de photos partagées sur Instagram de Ford et Harrison se lit comme suit : “Rencontrez Jacob et Cara Dutton”.

Selon le studio, l’émission “explorera le début du 20e siècle lorsque les pandémies, la sécheresse historique, la fin de la prohibition et la Grande Dépression affligent la montagne à l’ouest et les Duttons qui l’habitent”.

“Yellowstone” est actuellement dirigé par Kevin Costner dans le rôle de John Dutton, le neveu des personnages Jacob et Cara.

S’adressant à Vanity Fair à propos de leurs personnages, Mirren révèle qu’elle et Ford sont sans enfant dans la série, mais très amoureux.

“Ils sont mariés depuis longtemps. Ils n’ont pas eu d’enfants, donc ils n’ont pas eu l’impression que des enfants les maintiennent ensemble”, a expliqué Mirren.

“Un partenariat incroyable où vous pouvez être honnête l’un avec l’autre, et votre amour et votre soutien l’un pour l’autre sont totaux, mais en même temps vous n’êtes plus aveuglé par l’amour ou par la luxure”, c’est ainsi qu’elle décrirait la relation de Dutton. “Vous êtes beaucoup plus lucide sur votre relation, mais la relation devient d’autant plus forte pour cette raison même.”

Ford a fait écho à ses sentiments, affirmant que ses personnages et ceux de Mirren sont “totalement liés l’un à l’autre”.

“Il y a très peu de choses qui les soutiennent à part eux-mêmes et le travail acharné et l’investissement qu’ils mettent dans leur avenir et leur famille. C’est une vie difficile, et elle est pleine de défis non seulement physiques mais aussi moraux”, a déclaré Harrison.

En développant son personnage, Mirren a noté qu’elle considérait Cara comme ayant émigré d’Irlande dans le Montana.

“L’une des choses que je voulais très fortement, c’est qu’elle parle avec un accent irlandais, pas avec un accent américain. Cela m’a toujours un peu ennuyé avec les westerns que vous ayez tous ces gens qui parlent avec des accents américains modernes alors qu’en fait beaucoup d’entre eux étaient des immigrants assez récents », a-t-elle dit.

Mirren s’est étendu en disant: “La grande immigration irlandaise en Amérique, à cause de la famine de la pomme de terre, s’est produite à la fin du 19e siècle. Cela fonctionne absolument chronologiquement pour Cara. Elle est maintenant dans la fin de la soixantaine, nous imaginons. Alors elle serait venue, je pense, en tant que jeune femme d’Irlande. Je pense que c’est l’un des éléments extraordinaires de l’Amérique. Les gens qui sont arrivés, et qui arrivent toujours, sont des gens avec une énorme résilience et un énorme courage et indépendance.

Le personnage de Ford pour sa part est le frère de James et Claire Dutton.

“C’est le dos argenté”, a déclaré Ford. “Il est responsable de cette branche de la famille. Ce sont deux personnes qui ont un lien très fort l’une avec l’autre et qui font face à des circonstances vraiment compliquées.”

Une autre “préquelle de Yellowstone”, “1833”, est sortie l’année dernière, avec Tim McGraw et Faith Hill.

« 1923 » sera présenté en première sur Paramount+ le 18 décembre.