Un premier aperçu du nouveau drone de livraison d’Amazon

Près d’une décennie après que Jeff Bezos a annoncé pour la première fois la livraison de drones, Amazon dit qu’il est enfin prêt à commencer le largage aérien de colis – littéralement.

Le dernier modèle de drone larguera des colis à 12 mètres dans les airs.

“Si le drone rencontre un autre avion pendant qu’il vole, il volera autour de cet autre avion. Si, lorsqu’il arrive à son lieu de livraison, votre chien court sous le drone, nous ne livrerons pas le colis”, a déclaré Calsee Hendrickson, qui dirige la gestion des produits et des programmes pour le programme de drones Prime Air.

Hendrickson a donné à CNBC un premier aperçu du drone, le MK27-2, jeudi. Elle a déclaré qu’elle commencerait à effectuer des livraisons à Lockeford, en Californie, et à College Station, au Texas, d’ici la fin de 2022. Certains habitants de la petite ville rurale de Lockeford ont exprimé préoccupations concernant la vie privée et la sécurité. Amazon insiste sur le fait que les drones sont sûrs.

“Nous aimons dire que le drone est sûr de manière indépendante, ce qui signifie qu’il a le pouvoir de prendre la décision. Il a vu quelque chose qui avait une signature thermique sous le drone et a pu ne pas livrer un colis et retourner à la station Mais les drones ont un opérateur aux commandes qui surveille tout l’espace aérien”, a déclaré Hendrickson.

Le drone mesure environ cinq pieds et demi de diamètre et pèse 80 livres, selon Hendrickson. Il ne peut transporter que des colis pesant moins de cinq livres et les livraisons doivent tenir dans une boîte d’environ la taille d’une boîte à chaussures.