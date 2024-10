Un premier aperçu du Mac Mini repensé d’Apple et de ses autres nouveaux Mac

Maintenant qu’Apple a fini d’annoncer sa gamme de nouveaux ordinateurs Mac équipés de M4, nous avons enfin pu les voir en personne. Le bordVjeran Pavic de s’est familiarisé avec les nouveaux produits et a pris de magnifiques photos que vous pouvez consulter ci-dessous.

Je suis époustouflé par la petite taille du nouveau Mac Mini ; l’ancien Mac Mini, déjà petit, semble géant en comparaison. Vjeran me dit que, en personne, le plus petit Mac Mini est mignon mais qu’il « ressemble plus à un mini Mac Studio qu’à un mini Mac Mini ». Il dit également qu’il n’y a aucun moyen d’atteindre le bouton d’alimentation, qui se trouve sous l’ordinateur, sans le soulever.