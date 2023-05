Un premier aperçu de Peridot, le nouveau jeu AR des créateurs de Pokémon Go

Peridot est fortement inspiré de Tamagotchi, le phénomène des animaux de compagnie virtuels des années 90. « Peridot est la version moderne du Tamagotchi original », a déclaré Ziah Fogel, directeur de produit de Peridot, lors d’un aperçu de la presse mercredi dernier.

C’est un résumé fidèle du jeu. Lorsque vous regardez votre environnement via l’application, vous pouvez voir votre animal de compagnie virtuel courir, se cacher et naviguer autour d’obstacles réels. Les animaux de compagnie sont assez mignons, et en tant que personne qui veut un animal de compagnie et aime les animaux, cela m’a donné des sentiments flous similaires à ceux d’en avoir un. Cependant, j’ai trouvé le jeu un peu répétitif et le jeu a vidé la batterie de mon téléphone incroyablement rapidement.

La grande question est de savoir si Niantic peut recréer le succès de son jeu à succès Pokémon Go, qui est devenu un phénomène culturel en 2016 alors que les joueurs chassaient des personnages dans une frénésie pour marquer des récompenses. Niantic a enchaîné avec des jeux inspirés d’autres franchises comme Harry Potter, Catan et Transformers, mais il s’agit de son premier jeu original en interne depuis Ingress, le premier jeu AR de la société en 2014. Il y a beaucoup à faire.

Avec Peridot, Niantic s’éloigne des franchises et crée un monde entièrement nouveau avec de nouveaux personnages. Tous les points sont uniques, selon l’entreprise, créés à l’aide d’algorithmes internes qui mélangent des créatures inspirées du réel (par exemple, les guépards), du légendaire (yeti) et de l’imaginaire (licornes). D’autres algorithmes affectent les attributs physiques comme la texture de la peau et le plumage. Lorsque les Dots s’accouplent, un être entièrement nouveau « éclot », chacun combinant le code génétique dérivé de manière algorithmique des parents de Dots.

Fogel a déclaré que ces algorithmes garantissent que deux points ne seront jamais identiques : « Le nombre de combinaisons – 2,3 x 1024— surpasse le nombre d’étoiles dans l’univers et de granules de sable sur Terre.

Comme Tamagotchi, le jeu commence avec un œuf. J’en ai choisi un en granit, qui s’est ouvert pour révéler un animal argenté rond et moelleux avec d’énormes yeux d’anime. Je venais de faire une liste de courses avant de jouer, c’est probablement pourquoi j’ai décidé de nommer mon animal de compagnie virtuel Orzo. Dans mon bureau faiblement éclairé, Orzo a fait du ping-pong sur les murs, « fouillé » dans le tapis pour dénicher une collation, puis s’est blotti à côté de moi, roucoulant après que je l’ai « caressé » en frottant son ventre sur l’écran de mon iPhone.

Alors que mon Dot est « né » dans ma maison, les créatures virtuelles ne sont pas destinées à être confinées à la maison. Niantic voit Peridot comme un jeu de plein air, tout comme Pokémon Go. « Nous voulons inspirer le mouvement quotidien », déclare Fogel.

Peridot le fait en récompensant les joueurs avec des prix pour le nombre d’étapes franchies ou les distances parcourues lors de l’utilisation de l’application. Il suggère également des points d’intérêt locaux, comme des parcs où les gens peuvent prendre leurs Dots pour chasser de la nourriture ou des trophées.